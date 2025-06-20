Диктор пожаловался, что его войска вынуждены создавать "зону безопасности" в Сумской области.

Российский правитель Владимир Путин заявил, что Россия не имеет целью оккупировать город Сумы, однако он такой вероятности не исключает. Свое заявление диктатор сделал на "Петербургском международном экономическом форуме 2025", сообщают российские медиа.

Он, в частности, объяснил, почему российские войска создают "зону безопасности" вдоль границы с Украиной в Сумской области. По его словам, Россия якобы вынуждена это делать.

"Они (ВСУ, - ред.) зашли в Курскую область, натворили массу преступлений, причем преступлений против гражданского населения. Мы их оттуда вывели с большими для них потерями, а теперь вынуждены создавать зону безопасности вдоль линии границы, потому что они постоянно атакуют оттуда с помощью артиллерии, БпЛА", - сказал российский диктатор.

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По его словам, на Сумщине глубина этой "зоны безопасности" уже составляет 10-12 километров.

"В Сумской области глубина зоны безопасности составляет от 10 до 12 км, далее - город Сумы, областной центр. У нас нет задачи забрать Сумы, но в принципе я этого не исключаю", - добавил Путин.

Планы Кремля в отношении Украины: последние заявления

Как сообщал ранее УНИАН, Путин выдал порцию новых абсурдных заявлений о войне. Он, в частности, заявил, что РФ не добивается капитуляции со стороны Украины. Также назвал украинцев и россиян "одним народом".

Также пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 20 июня сказал, что Россия планирует продолжать свою "специальную военную операцию в Украине" для достижения своих целей. По его словам, сейчас политико-дипломатические средства урегулирования ситуации в Украине невозможны, поэтому РФ будет продолжать достигать цели прежними методами.

Он также прокомментировал возможность следующего раунда мирных переговоров, отметив, что Россия и Украина определят дату совместно.

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