Ряду организаций в России будет запрещено использовать Telegram для передачи платежных документов и персональных данных при предоставлении услуг.

Роскомнадзор признал мессенджер Telegram иностранным и причислил к таким, что не подлежат интеграции с банками.

Как сообщает российское издание "Коммерсантъ" со сcылкой на комментарий пресс-службы "Роскомнадзора", с 1 марта ряду организаций в России будет запрещено использовать Telegram для передачи платежных документов.

Структурам, выполняющим "государственное задание", будет также запрещено пересылать в Telegram личные данные, информацию о платежах и банковских счетах.

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Ограничения введены в соответствии с принятыми в прошлом году поправкам к закону "Об информации", согласно которым сервисам, внесенным в реестр иностранных мессенджеров, в частности, будет запрещено подключать службы денежных переводов.

Примечательно, что это ограничение ставит крест на усилиях российских банков организовать онлайн-банкинг в мессенджерах после того, как из-за санкций США они лишились возможности публиковать свои мобильные приложения в App Store и Google Play. Ряд банков успел "переехать" в Telegram, создав боты для проверки баланса и быстрых переводов средств.

Запрет Telegram в России - что стоит знать

В октябре в РФ по требованию Генеральной прокуратуры Роскомнадзор ограничил доступ к домену t.me, который принадлежит мессенджеру Telegram. Основанием для этого стала статья об ограничении доступа к сайтам, содержащим информацию с призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в массовых мероприятиях. Спустя несколько часов после появления запись об ограничении исчезла из реестров, а "Роскомнадзор" подчеркнул, что блокировка Telegram на территории России полностью исключена.

Telegram, созданный бизнесменом российского происхождения Павлом Дуровым и его братом, уже блокировали в России. Это произошло после вступления в силу "закона Яровой", обязывавшего операторов телекоммуникационных услуг хранить записи телефонных сообщений и интернет-трафик их клиентов на протяжении полугода и предоставлять данные ФСБ России по запросу. Руководство Telegram отказалось от выполнения требования и доступ к мессенджеру был ограничен с апреля 2018 по июнь 2020 года.

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