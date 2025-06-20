Диктатор просто не может согласиться на мир на условиях, которые не предусматривают уничтожение украинской государственности.

Страх перед мятежом ультранационалистов является одной из важных причин, по которым Владимир Путин уклоняется от прекращения войны в Украине, несмотря на колоссальные потери и очевидное стремление к миру большинства российского населения. Об этом говорится в аналитической публикации The Telegraph.

Автор публикации отмечает, что даже в условиях тотальной цензуры и запугивания населения недавний опрос "Левада-центра" показал, что 59% россиян поддерживают начало мирных переговоров с Украиной, а среди российской молодежи этот показатель составляет 76%. Кроме того, на Путина давят и олигархи, которым интересен бизнес, а не война.

Однако не похоже, чтобы Путин прислушался к голосу большинства россиян. Наоборот, он реализует политику, которой требует "громкое ультранационалистическое меньшинство". The Telegraph приводит недавние публичные высказывания рупоров российских ультранационалистов Сергея Маркова и Александра Дугина. Они призвали Кремль не соглашаться на мирные переговоры и прекращение войны с Украиной, а вместо этого - готовиться к дальнейшей конфронтации со странами Запада. И как видно, именно эту политику реализует сейчас Владимир Путин.

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"Почему Путин объединяется с ультранационалистическим меньшинством России, даже если это приводит к усилению санкций и лишь к незначительным наступательным успехам? Как и многие другие загадки, окружающие современную Россию, ответ можно найти в понимании Путиным российской истории", - пишет The Telegraph.

Издание отмечает: пока западные эксперты мечтали о либеральной революции в России, Путин наоборот принимал во внимание вероятность бунта ультранационалистов. Неудачный мятеж "группы Вагнера" в июне 2023 года только утвердил Путина во мнении, что главная угроза для него исходит со стороны воинственных ультранационалистов.

Ликвидация руководителя "группы Вагнера" Евгения Пригожина и тюремное заключение разжигателя войны на Донбассе Игоря Гиркина смягчили для Кремля непосредственную угрозу от ультранационалистов, но это лишь временные решения, говорится в публикации. Проблема в том, что националисты не согласны ни на что, кроме полного уничтожения украинского государства.

"Ультранационалисты могут попытаться свергнуть Путина, если война закончится на невыгодных для России условиях. (...) Вызов для Путина заключается в том, что у него мало доступных карт для эскалации", - пишет The Telegraph.

Издание отмечает, что Путин не может провести всеобщую мобилизацию, которой требуют провоенные активисты, потому что это может спровоцировать широкомасштабные социально-экономические беспорядки. Так же непредсказуемыми являются последствия применения тактического ядерного оружия: Россия может потерять последних союзников в Азии.

"Это означает, что Путину нужно успокоить ультранационалистов, делая то же самое: бессрочно затягивая прекращение огня и усиливая войну России против гражданского населения Украины. Хотя Путин и имеет диктаторскую власть в современной России, его влияние слабее, чем кажется", - резюмирует автор статьи.

Война в Украине: стратегические перспективы

Как писал УНИАН, сегодня Путин выступил с рядом публичных заявлений, в которых в частности допустил оккупацию города Сумы и вообще всей Украины.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский мягко упрекнул президента США Дональда Трампа, который демонстрирует неисчерпаемое терпение к выходкам российского диктатора. В своем видеообращении Зеленский заявил, что войну "желательно закончить в этом сроке президента Трампа".

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