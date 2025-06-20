Страх перед мятежом ультранационалистов является одной из важных причин, по которым Владимир Путин уклоняется от прекращения войны в Украине, несмотря на колоссальные потери и очевидное стремление к миру большинства российского населения. Об этом говорится в аналитической публикации The Telegraph.
Автор публикации отмечает, что даже в условиях тотальной цензуры и запугивания населения недавний опрос "Левада-центра" показал, что 59% россиян поддерживают начало мирных переговоров с Украиной, а среди российской молодежи этот показатель составляет 76%. Кроме того, на Путина давят и олигархи, которым интересен бизнес, а не война.
Однако не похоже, чтобы Путин прислушался к голосу большинства россиян. Наоборот, он реализует политику, которой требует "громкое ультранационалистическое меньшинство". The Telegraph приводит недавние публичные высказывания рупоров российских ультранационалистов Сергея Маркова и Александра Дугина. Они призвали Кремль не соглашаться на мирные переговоры и прекращение войны с Украиной, а вместо этого - готовиться к дальнейшей конфронтации со странами Запада. И как видно, именно эту политику реализует сейчас Владимир Путин.
"Почему Путин объединяется с ультранационалистическим меньшинством России, даже если это приводит к усилению санкций и лишь к незначительным наступательным успехам? Как и многие другие загадки, окружающие современную Россию, ответ можно найти в понимании Путиным российской истории", - пишет The Telegraph.
Издание отмечает: пока западные эксперты мечтали о либеральной революции в России, Путин наоборот принимал во внимание вероятность бунта ультранационалистов. Неудачный мятеж "группы Вагнера" в июне 2023 года только утвердил Путина во мнении, что главная угроза для него исходит со стороны воинственных ультранационалистов.
Ликвидация руководителя "группы Вагнера" Евгения Пригожина и тюремное заключение разжигателя войны на Донбассе Игоря Гиркина смягчили для Кремля непосредственную угрозу от ультранационалистов, но это лишь временные решения, говорится в публикации. Проблема в том, что националисты не согласны ни на что, кроме полного уничтожения украинского государства.
"Ультранационалисты могут попытаться свергнуть Путина, если война закончится на невыгодных для России условиях. (...) Вызов для Путина заключается в том, что у него мало доступных карт для эскалации", - пишет The Telegraph.
Издание отмечает, что Путин не может провести всеобщую мобилизацию, которой требуют провоенные активисты, потому что это может спровоцировать широкомасштабные социально-экономические беспорядки. Так же непредсказуемыми являются последствия применения тактического ядерного оружия: Россия может потерять последних союзников в Азии.
"Это означает, что Путину нужно успокоить ультранационалистов, делая то же самое: бессрочно затягивая прекращение огня и усиливая войну России против гражданского населения Украины. Хотя Путин и имеет диктаторскую власть в современной России, его влияние слабее, чем кажется", - резюмирует автор статьи.
Война в Украине: стратегические перспективы
Как писал УНИАН, сегодня Путин выступил с рядом публичных заявлений, в которых в частности допустил оккупацию города Сумы и вообще всей Украины.
Тем временем президент Украины Владимир Зеленский мягко упрекнул президента США Дональда Трампа, который демонстрирует неисчерпаемое терпение к выходкам российского диктатора. В своем видеообращении Зеленский заявил, что войну "желательно закончить в этом сроке президента Трампа".