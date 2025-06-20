В Австрии не в восторге от перспективы потерять прикрытие своей восточной границы.

Австрия может отказаться от своего нейтралитета, которого она придерживается уже 80 лет, если пророссийское правительство Словакии решит вывести свою страну из НАТО. Об этом в интервью словацкому изданию Dennik N рассказал бывший министр обороны Австрии Вернер Фасслабенд.

Он отметил, что военный нейтралитет стал частью политического мировоззрения австрийцев, но вместе с тем его часто критиковали австрийские и иностранные эксперты как наивный и устаревший во времена роста российской угрозы. Однако Австрия все равно не планирует от него отказываться, пока стратегическая ситуация для страны остается в текущем статус-кво.

Во-первых, Австрия полагается на Договор о Европейском Союзе, который среди прочего предусматривает пункт о взаимной военной помощи в случае военного нападения. Во-вторых, сейчас Австрия полностью окружена дружественными странами - на западе она граничит с нейтральной Швейцарией, а остальные границы приходятся на страны НАТО. Поэтому в случае нападения с востока россиянам придется пройти через территорию НАТО, чтобы добраться до Австрии.

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Однако слабым звеном здесь может оказаться Словакия, с которой у Австрии чуть более 100 километров общей границы.

"Если Словакия выйдет из НАТО, это ухудшит ситуацию с безопасностью и для Австрии. Это, безусловно, повлечет серьезные дебаты относительно членства Австрии в НАТО и возможного вступления в НАТО", - рассказывает Вернер Фасслабенд.

Выходит ли Словакия из НАТО?

Ранее на этой неделе премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время пресс-конференции раскритиковал требования Трампа к странам НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП.

"В эти бессмысленные времена наращивания вооружений, когда оружейные компании потирают руки... нейтралитет будет очень полезным для Словакии", - цитирует его агентство Reuters.

Позже в тот же день Фицо был вынужден уточнять свое заявление о нейтралитете.

"США решили поднять членский взнос до 5% ВВП. У нас есть простое решение. Либо мы платим новые членские взносы (более 7 миллиардов евро!) при условии, что мы используем деньги на оборону по своему усмотрению, особенно на проекты двойного назначения, такие как больницы и дороги, либо мы выходим из НАТО. Абсолютно абсурдно тратить почти пятую часть всего бюджета на оборону, у нас нет на это денег", - написал он в своем Фейсбук.

Трамп требует от НАТО увеличить расходы на оборону

Как писал УНИАН, после победы на выборах Дональд Трамп заявил, что потребует от союзников по НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП, хотя далеко не все из них придерживаются старого требования о 2% ВВП. Аналитики назвали это требование нереалистичным и предположили, что Трамп требует невозможного, чтобы окончательно похоронить НАТО как альянс.

Тем не менее, ожидается, что на нынешнем саммите НАТО, который состоится на следующей неделе, страны-члены могут действительно установить себе официальную цель поднять расходы на оборону до 5% ВВП. Сейчас столько не тратит ни одна из них.

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