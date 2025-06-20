Путин заявил, что россияне и украинцы якобы "являются одним народом".

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ не добивается капитуляции со стороны Украины. Также он назвал украинцев и россиян "одним народом". Такие заявления он сделал в ходе Петербургского международного экономического форума 2025 года, пишут росСМИ.

У Путина спросили, ищет ли он безоговорочной капитуляции со стороны Украины, как президент США Дональд Трамп со стороны Ирана. В ответ на это глава Кремля сказал, что российско-украинская война является "принципиально другой ситуацией".

"Мы не добиваемся капитуляции со стороны Украины. Мы настаиваем на признании реалий, которые сложились на земле", - добавил он.

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Также Путин заявил, что россияне и украинцы якобы "являются одним народом".

"В этом смысле вся Украина наша. Но мы исходим из сложившихся реалий, есть люди, которые хотят суверенитета. Мы не подвергали право украинского народа на независимость и суверенитет. Но положения суверенитета исходят из того, что Украина - это внеблоковое, внеядерное и нейтральное государство", - подчеркнул российский диктатор.

В РФ назвали истинную причину отказа от прекращения огня

Ранее пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков в интервью Sky News заявил, что Россия отказывается от полного прекращения огня на фронте, поскольку планирует продвигаться вперед. По его словам, сейчас РФ имеет стратегическое преимущество.

Также Песков в очередной раз сказал, что Россия хочет, чтобы Запад перестал передавать Украине оружие. Он считает, что Украина воспользуется перемирием, чтобы перегруппировывать силы.

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