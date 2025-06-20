В Бундесвере поняли, что Путин угрожает не только Украине, - СМИ

Немецкие военные считают Россию "экзистенциальным риском" и перестраивают вооруженные силы с расчетом на это.

Немецкие военные считают Россию "экзистенциальным риском" для страны и Европы. Об этом идет речь в стратегическом документе Бундесвера, который стал доступен журналистам, пишет The Guardian.

В докладе говорится, что РФ координирует свои промышленные и руководящие структуры для того, чтобы "соответствовать требованиям крупномасштабного конфликта с НАТО к концу этого десятилетия". В документе отмечается, что, готовясь к столкновению с НАТО, Россия укрепляет силы в приграничных западных регионах.

По данным авторов доклада, уже в следующем году в России на действительной службе может находиться около 1,5 млн военнослужащих.

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Журналисты отмечают, что документ разрабатывался военными экспертами в течение 18 месяцев. И на его основе будет разработана стратегия развития вооруженных сил Германии.

Предвестники большой европейской войны

Ранее УНИАН писал, что немецкая разведка не исключает сценария нападения России на одного из членов НАТО. Таким образом они проверят, действует ли еще правило, по которому НАТО считает нападением на весь Альянс конфликт с одним из членов, как закреплено в ключевой пятой статье. Москва, по мнению разведки ФРГ, больше не верит в 5-ю статью НАТО.

Также на активную подготовку России к войне в Европе указывал генсек НАТО Марк Рютте. Он указал на масштабы российского перевооружения: за три месяца там производится столько оружия, сколько все страны НАТО за год. По его словам, с использованием китайских технологий в текущем году РФ выпустит 1500 танков, 3000 единиц бронетехники и 200 ракет "Искандер".

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