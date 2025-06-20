Билеты уже вскоре можно будет приобрести онлайн на сайте, в мобильном приложении или в кассах вокзалов.

"Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы между Киевом, Львовом, Одессой и Трускавцом на ряд дат июня и июля. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика в своем Telegram-канале.

Дополнительные рейсы:

• поезд №291/292 Киев - Львов - Киев будет курсировать из Киева и Львова с 27 по 30 июня, а также 3-7, 10-14, 17-21, 24-28 и 31 июля;

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• поезд №265/266 Киев - Одесса - Киев будет курсировать из Киева и Одессы 27-30 июня;

• поезд №159/160 Киев - Трускавец будет отправляться из Киева и Трускавца 29 и 30 июня, а также 1-2, 6-9, 13-16, 20-23, 27-30 июля;

• поезд №168/167 Львов - Одесса будет отправляться из Львова и Одессы 27 и 29 июня, а также 4, 6, 11, 13, 18 и 20 июля.

Отмечается, что в составе назначенных поездов будут курсировать купейные вагоны, но с местами для сидения.

"То есть это - удобные, просторные вагоны купейного типа с кондиционированием воздуха, однако в спальном формате они не используются", - отметили в "Укрзализныце".

В компании также обратили внимание, что при выборе мест в купейных вагонах с сидячей схемой нечетные места расположены возле окна, а четные - ближе к двери купе.

Билеты на поезда будут доступны уже вскоре. Купить их можно онлайн на сайте, в мобильном приложении "Укрзализныци" или в кассах вокзалов.

"Укрзализныця": последние новости

С 18 июня "Укрзализныця" впервые с 2018 года повысила цены на ряд товаров, реализуемых в поездах дальнего следования. Подорожание, в частности, коснется чая, кофе, газированной и негазированной воды. Между тем цены на все напитки в скоростных поездах "Интерсити+", а также на горячие обеды в рамках пилотного проекта на поездах дальнего следования остаются без изменений.

С 27 июня "Укрзализныця" запустит региональный экспресс №856/855 сообщением Житомир - Киев - Житомир. Таким образом в Житомир из столицы можно будет доехать за гарантированные 2 часа с лишним. В компании заверили, что билет на железнодорожный экспресс выйдет почти в 2,5 раза дешевле маршрутки.

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