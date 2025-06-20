В перечне есть шелковый платок.

Украинский дизайнер Андре Тан назвал 5 must-have вещей, которые должны быть у каждой девушки летом 2025-го.

Как отметил он в Instagram, данные вещи "соберут половину образов":

"Узнай, что точно должно быть в твоем гардеробе в этом сезоне".

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Вот какие вещи он перечислил:

Большая плетеная сумка. Сочетается с джинсами, футболкой, сандалями и сарафанами. По словам дизайнера, не подходит для вечерних образов, лучше использовать для прогулок и летних встреч.

Льняной костюм. Стильный, легкий и позволяет коже дышать. Комбинируйте топ без рукавов с шортами или брюками, посоветовал Андре Тан.

Вьетнамки. Подходят к джинсам, шортам, летним костюмам, сарафанам и юбкам разной длины. Выбирайте модели с анималистическими принтами, добавил дизайнер.

Шелковый платок. Придает элегантность любому образу. Завяжите на руке или используйте в качестве ремня, и тогда простой лук с джинсами и белой майкой станет стильным и элегантным.

Брюки-алладины. Игривые и стильные. Выбирайте лен или шелк, ткань без принта или с полоской. Подходят для всех типов фигуры. Но если вы невысокого роста или с пышными бедрами - носите брюки с каблуками для вытянутого силуэта, посоветовал эксперт.

Напомним, ранее Андре Тан назвал 5 привычек, которые "убивают" ваш стиль.

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