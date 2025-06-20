Путин выступил с новыми заявлениями / Коллаж УНИАН / фото из Википедии, Скриншот

Российскими являются все территории, на которые ступила нога российского оккупанта, заявил кремлевский правитель Путин.

На Петербургском международном экономическом форуме его спросили, куда может дойти захватническая армия Российской Федерации в Украине. Он ответил, что считает украинцев и русских "одним народом", а в этом смысле вся Украина "наша":

"Есть такое старинное правило. Там, где ступает нога русского солдата, то - наше".

В ходе своего выступления Путин снова начал обвинять Украину и Запад в начале войны. По его словам, западные противники России и украинские "неонацисты" буквально "вынудили" Москву признать псевдонезависимость "ДНР/ЛНР" и оказывать им вооруженную поддержку.

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"РФ пыталась договориться мирным путём, но наши "партнеры" затеяли военные действия только для того, чтобы накачать Украину оружием и продолжить боевые действия", - заявил он.

Путин опять пожаловался, что Москве обещали ни при каких обстоятельствах не расширять НАТО на восток, поскольку это является пренебрежением российскими интересами. Также он уверяет, что готов был встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским еще во время переговоров 2022 года, однако тогда украинскую сторону "отговорил Борис Джонсон".

Кремлевский правитель также обвинил Украину в совершении преступлений против гражданских в Курской области, оценив потери ВСУ там в 76 тысяч человек.

Требования России к Украине

Напомним, российские условия для начала переговоров были озвучены РФ как "предложение мира", однако фактически являются ультиматумом и содержат требования, которые противоречат суверенитету и территориальной целостности Украины.

В частности, Россия требует, чтобы Украина полностью отказалась от планов вступления в НАТО, закрепив нейтральный статус на конституционном уровне и в международно-правовых соглашениях.

Также Россия требует признания украинской стороной аннексии Крыма, а также "новых территорий РФ" - это захваченные части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, даже несмотря на то, что значительная часть этих регионов остается под контролем Украины.

Украина, по российским требованиям, должна вывести войска с этих территорий и официально признать их частью России.

Кроме того, Путин выдвигает требование демилитаризации Украины, то есть существенного ограничения ее оборонных возможностей. Он также настаивает на проведении "денацификации", хотя этот термин в российском дискурсе употребляется без конкретного содержания и преимущественно используется как пропагандистское обоснование агрессии.

Отдельно Путин заявил, что Запад должен отменить все санкции против России и прекратить поставки оружия Украине.

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