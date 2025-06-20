Он снова жалуется на Запад и руководство Украины.

Российскими являются все территории, на которые ступила нога российского оккупанта, заявил кремлевский правитель Путин.

На Петербургском международном экономическом форуме его спросили, куда может дойти захватническая армия Российской Федерации в Украине. Он ответил, что считает украинцев и русских "одним народом", а в этом смысле вся Украина "наша":

"Есть такое старинное правило. Там, где ступает нога русского солдата, то - наше".

В ходе своего выступления Путин снова начал обвинять Украину и Запад в начале войны. По его словам, западные противники России и украинские "неонацисты" буквально "вынудили" Москву признать псевдонезависимость "ДНР/ЛНР" и оказывать им вооруженную поддержку.

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"РФ пыталась договориться мирным путём, но наши "партнеры" затеяли военные действия только для того, чтобы накачать Украину оружием и продолжить боевые действия", - заявил он.

Путин опять пожаловался, что Москве обещали ни при каких обстоятельствах не расширять НАТО на восток, поскольку это является пренебрежением российскими интересами. Также он уверяет, что готов был встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским еще во время переговоров 2022 года, однако тогда украинскую сторону "отговорил Борис Джонсон".

Кремлевский правитель также обвинил Украину в совершении преступлений против гражданских в Курской области, оценив потери ВСУ там в 76 тысяч человек.

Требования России к Украине

Напомним, российские условия для начала переговоров были озвучены РФ как "предложение мира", однако фактически являются ультиматумом и содержат требования, которые противоречат суверенитету и территориальной целостности Украины.

В частности, Россия требует, чтобы Украина полностью отказалась от планов вступления в НАТО, закрепив нейтральный статус на конституционном уровне и в международно-правовых соглашениях.

Также Россия требует признания украинской стороной аннексии Крыма, а также "новых территорий РФ" - это захваченные части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, даже несмотря на то, что значительная часть этих регионов остается под контролем Украины.

Украина, по российским требованиям, должна вывести войска с этих территорий и официально признать их частью России.

Кроме того, Путин выдвигает требование демилитаризации Украины, то есть существенного ограничения ее оборонных возможностей. Он также настаивает на проведении "денацификации", хотя этот термин в российском дискурсе употребляется без конкретного содержания и преимущественно используется как пропагандистское обоснование агрессии.

Отдельно Путин заявил, что Запад должен отменить все санкции против России и прекратить поставки оружия Украине.

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