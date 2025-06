США ударили санкциями по оборонной промышленности Ирана

Санкции, в частности, введены против судоходных компаний, которые базируются в Гонконге.

Администрация президента США Дональда Трампа объявила о введении новых санкций против Ирана. Они затрагивают восемь организаций, одно судно и одного человека за предполагаемую роль в поставках чувствительного оборудования для оборонной промышленности Тегерана, пишет Reuters.

"Соединенные Штаты по-прежнему полны решимости пресекать любые попытки Ирана приобрести чувствительные технологии, компоненты и оборудование двойного назначения, которые лежат в основе программ режима по созданию баллистических ракет, беспилотных летательных аппаратов и асимметричного оружия", - говорится в заявлении министра финансов США Скотта Бессента.

Он добавил, что Минфин США продолжит ограничивать возможности Ирана по производству и распространению оружия, которое "угрожает региональной стабильности и глобальной безопасности".

Видео дня

В агентстве отметили, что санкции, в частности, введены против судоходных компаний Unico Shipping Co Ltd и Athena Shipping Co Ltd, которые базируются в Гонконге.

Также Министерство финансов США ввело санкции против хуситов в Йемене за предполагаемую незаконную торговлю нефтью и судоходство. Ограничения коснутся четырех физических лиц, 12 организаций и двух судов.

Европа сделает Ирану всеобъемлющее предложение о переговорах

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские страны собираются сделать Ирану всеобъемлющее предложение о переговорах. По его словам, это поможет прекратить боевые действия между Тегераном и Израилем.

Макрон отметил, что переговоры должны быть направлены на полное прекращение обогащения урана Ираном, в результате которого может быть создано ядерное оружие. Также он настаивает на ограничении ракетной деятельности Тегерана и его финансировании террористических групп.

Вас также могут заинтересовать новости: