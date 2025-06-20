Не исключено, что это могла быть новейшая ракета Khorramshahr-4 (Kheibar)

Иран использовал новую ракету во время ударов по городу Азор в Израиле. Она имеет не классическую моноблочную боевую часть, а около 20 отдельных суббоеприпасов. В Defense Express рассказали, что известно об этой ракете.

В командовании тыла Израиля на своей странице в соцсети X подтвердили факт удара новой иранской ракеты по Азору.

В издании отметили, что каждая из боевых частей ракеты несет около 2,5 кг взрывчатки. На высоте около 7 км над землей начинается раскрытие и рассеивание суббоеприпасов, после чего они падают в радиусе 8 км.

Видео дня

Пока точное название ракеты неизвестно. В издании не исключают, что это может быть новейшая Khorramshahr-4 (Kheibar).

В издании подчеркнули, что это баллистическая ракета средней дальности, которая может иметь раздельную головную часть. Такие ракеты могут нести несколько боевых частей, что затрудняет их перехват средствами противоракетной обороны (ПРО).

В издании сравнили новую ракету Ирана с российским "Орешником". Тем не менее иранская боевая часть все же ближе к кассетной.

Кроме того, новая ракета Ирана оказалась менее разрушительной по сравнению с "Орешником". Технологии Тегерана также уступают России.

В издании считают, что главной целью удара этой ракетой была попытка прорвать израильскую ПРО. В случае применения ракеты с такой боевой частью ее необходимо сбивать на максимально удаленных рубежах, используя комплексы типа Arrow-3 или THAAD.

"Железный купол" стал пропускать больше ракет

Ранее в комментарии для NBC News бывший высокопоставленный чиновник разведки Израиля рассказал, что система "Железный купол" стала пропускать больше вражеских ракет. По его словам, Иран атакует Израиль современными ракетами, которые трудно сбивать.

Кроме того, более быстрые иранские ракеты, запущенные за последние сутки, также дали Израилю меньше времени на подготовку до того, как снаряды приблизятся к намеченным целям. До этого предупреждение поступало примерно за 10-11 минут до падения ракет.

Вас также могут заинтересовать новости: