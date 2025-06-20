Уничтожение подземного обогатительного завода Израиль называет главной целью войны.

Главный ядерный объект Ирана, подземный завод в Фордо, может оказаться под ударами Израиля и США. Sky News напоминает, что известно миру об этом секретном комплексе и хватит ли у Израиля и его союзников сил на уничтожения объекта.

Подземный обогатительный завод в Фордо является одним из трех ключевых объектов ядерной инфраструктуры Ирана, наряду с обогатительным заводом в Натанзе и исследовательским центром в Исфахане.

Его начали строить в 2006 году, а в 2009 году открыли и Иран признал его существование. Предполагается, что он скрыт слоем горных пород глубиной около 80 м.

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По данным СМИ, по состоянию на 2020 год в глубинных цехах завода располагались 1057 центрифуг для разделения изотопов урана. В 2024 году в СМИ просочились планы расширить его, установив еще 1400 центрифуг.

Они постоянно работают: в рамках своей ядерной программы Иран накапливает обогащенный уран, чтобы получить возможность создать ядерное оружие. В 2023 году МАГАТЭ (надзорный орган в ядерной сфере) обнаружило в Фордо уран, обогащенный до чистоты 83,7 процентов. А в ядерных бомбах используется уран чистотой 90 процентов. Таким образом, уже тогда Иран почти достиг своей цели.

Завод был защищен комплексами ПВО. Однако, по сообщениям некоторых экспертов, израильские атаки вывели их из строя.

Смогут ли западные бункерные бомбы разрушить Фордо

Но все ще остаются сомнения, сможет ли западное оружие уничтожить гору над Фордо. Ссылаясь на экспертов, автор статьи пишет, что завод сможет эффективно атаковать только американский стелс-бомбардировщик B-2, который может нести огромную полезную нагрузку. Но и в этом случа, возможно, будет необходимо отправить войска для окончательной ликвидации.

В разговоре с изданием бывший маршал авиации и исполнительный директор IISS Мартин "Сэмми" Сэмпсон напомнил, что в сентябре прошлого года израильтяне нанесли удар по 15-метровому бункеру лидеру "Хезболлы" Хасану Насралле. Для уничтожения Насраллы понадобилось от 60 до 80 ракет. А чтобы пробить скальную защиту Фордо их нужно будет еще больше.

"Ужасно много самолетов будут находиться в одном и том же месте в течение ужасно долгого времени, чтобы сбросить достаточно бомб и иметь шанс добраться до погребенного в горах объекта", - отметил он.

Но для ударов по защищенному скалами заводу в Фордо нужно совсем другое оружие. Бункерные бомбы GBU-57, которые разработали в США, по своим характеристикам могли бы уничтожить этот объект – до взрыва они способны пройти до 60 метров горной породы. Сэмпсон сказал, подобных бомб нужно будет несколько. По некоторым оценкам считается, что для полного уничтожения Фордо нужно порядка 6 таких бомб.

Удары по ядерным объектам в Иране

Израиль не скрывает, что готовится полностью остановить ядерное вооружение Ирана, и уже атаковал его ядерные объекты. Например, заявляется, что во время удара по заводу в Натанзе была нарушена подача электроснабжения и это привело к уничтожению 15 000 центрифуг.

В то же время, американская разведка предупреждает, что атака на Фордо может стать последним толчком, который останавливает Иран от создания ядерной бомбы. По их данным, хотя Иран и накопил все необходимое для создания ядерного оружия, они все еще не решился на это.

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