Во время празднования дня рождения в оккупированном Донецке 21 декабря он получил осколочное ранение мягких тканей головы, проникающее осколочное ранение ягодиц и левого бедра.

Бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что поднял многолетние связи в корпорации и нашел виновника своих ранений в Донецкой области 21 декабря.

В интервью российскому пропагандистскому СМИ он отметил, что знает, какая именно гаубица стрелял по нему в Донецке. Теперь он ведет за ней слежку.

Рогозин якобы выяснил это через своих "хороших друзей", с которыми проработал в компании четыре года. Они показали ему спутниковые снимки.

Видео дня

"Я запросил точную карту, снимок, сделанный в этот день одним из наших космических аппаратов. Я считаю, что мы установили точно то оружие, из которого производился выстрел", – сказал он.

При этом эксглава "Роскомоса" пообещал обязательно вернуться на фронт и отомстить украинской гаубице за своих боевых товарищей.

"Это дело чести. Я потерял двух своих бойцов, и это были мои друзья", – сказал он.

История с ранением Рогозина

21 декабря Рогозин в компании своих гостей праздновал день рождение в местном ресторане и получил артиллерийский "прилет" прямо во время застолья.

Позже Рогозин жаловался местным СМИ, что вследствие ранения в его шейном позвонке остался осколок, который может привести к параличу.

Спустя несколько дней он опубликовал свое фото в больнице с поднятым вверх кулаком и подписью: "Всегда побеждает тот, кто готов идти до конца".

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