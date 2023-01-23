Бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что поднял многолетние связи в корпорации и нашел виновника своих ранений в Донецкой области 21 декабря.
В интервью российскому пропагандистскому СМИ он отметил, что знает, какая именно гаубица стрелял по нему в Донецке. Теперь он ведет за ней слежку.
Рогозин якобы выяснил это через своих "хороших друзей", с которыми проработал в компании четыре года. Они показали ему спутниковые снимки.
"Я запросил точную карту, снимок, сделанный в этот день одним из наших космических аппаратов. Я считаю, что мы установили точно то оружие, из которого производился выстрел", – сказал он.
При этом эксглава "Роскомоса" пообещал обязательно вернуться на фронт и отомстить украинской гаубице за своих боевых товарищей.
"Это дело чести. Я потерял двух своих бойцов, и это были мои друзья", – сказал он.
История с ранением Рогозина
21 декабря Рогозин в компании своих гостей праздновал день рождение в местном ресторане и получил артиллерийский "прилет" прямо во время застолья.
Позже Рогозин жаловался местным СМИ, что вследствие ранения в его шейном позвонке остался осколок, который может привести к параличу.
Спустя несколько дней он опубликовал свое фото в больнице с поднятым вверх кулаком и подписью: "Всегда побеждает тот, кто готов идти до конца".