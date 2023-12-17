Москва планирует испытать всего семь ракет.

Российские власти в 2024 году намерены провести испытания семи межконтинентальных баллистических ракет. Москва проинформирует Вашингтон о пусках минимум за 24 часа.

"В 2024 году он планируется провести семь запусков", - цитирует российское пропагандистское агентство "Интерфакс" командующего ракетными войсками стратегического назначения РФ Сергея Каракаева.

По его словам, это "значительно увеличит боевые возможности войск для адекватного ответа на предполагаемые угрозы нашей страны".

Видео дня

"Будут продолжены работы по совершенствованию маневренных возможностей и скрытности группировки подвижных ракетных комплексов", - заявил российский командир.

При этом он напомнил, что во время испытаний комплекса "Авангард" с гиперзвуковым боевым оснащением пуски проводились из Ясненского соединения в Оренбургской области.

Россия вышла из договора о ядерном оружии - последние новости

В феврале 2023 года Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Соглашение предусматривало взаимный контроль за ядерным оружием США и России.

В свою очередь Вашингтон отметил, что Договор не предусматривает возможности "приостановить" участие - можно только выйти, поэтому Москва нарушает договор. При этом в США заверили, что не намерены наращивать свой ядерный арсенал.

Вас также могут заинтересовать новости: