Решение Путина "приостановить" участие в ДСНВ юридически не имеет смысла, РФ остается в договоре, но нарушает его.

Россия остается участником Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДНСВ). Заявление Владимира Путина о "приостановке участия" РФ в договоре является "юридически некорректным". Об этом говорится в заявлении Государственного департамента (МИДа) США.

"Объявленное Россией приостановление участия в ДСНВ юридически некорректно. В связи с этим Россия, как и раньше, связана обязательствами в соответствии с договором. США по-прежнему готовы к конструктивной работе с Россией по полному выполнению соглашения", — заявили в Вашингтоне.

В Госдепе подчеркнули, что помощь Украине от стран Запада на фоне российского вторжения не может считаться основанием для неисполнения Россией своих обязательств в рамках ДСНВ.

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Американцы констатируют, что Россия уже долгое время отказывала США в проведении обязательных проверок в рамках договора и отказывается проводить рабочие встречи предусмотренной договором Двусторонней консультативной комиссии.

Также в Госдепе отметили, США готовы допустить российских инспекторов на свои ядерные объекты для очередной инспекции.

Россия "приостановила" свое участие в ДСНВ

В ходе своего выступления перед Федеральным собранием РФ 21 февраля Путин заявил, что Россия "приостановит" свое участие в совместном с американцами Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Неделю спустя Путин подписал соответствующий указ.

Спустя три дня после того, как Путин объявил о де-факто выходе России из ДСНВ, США перебросили в Европу самолеты-носители ядерного оружия. Четыре стратегических бомбардировщика B-52 Stratofortress прибыли на авиабазу Морон в Испании.

В Госдепе заявили, что США не планируют наращивать свой ядерный арсенал после того, как Россия прекратила выполнять свои обязательства по ДСНВ. Также американцы объяснили, что ДСНВ нельзя "приостановить", из него можно только выйти.

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