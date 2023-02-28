Значительную часть полученных прибылей российский бизнесмен направлял на финансирование научно-испытательных полигонов России.

По материалам СБУ суд в Украине арестовал активы российского бизнесмена Николая Сердюка, который финансирует испытания вражеских ракет. Общая стоимость арестованных активов составляет 60 млн грн.

Как сообщает Служба безопасности Украины, решение суда касается шести компаний по производству и исследованию буровой техники, а также изготовлению аграрной продукции в Киевской и Сумской областях.

"Установлено, что Сердюк является владельцем Московского опытного завода буровой техники и "Гидроинжстроя" и входит в ближайшее окружение руководителей финансово-промышленных групп Кемля. По его указаниям подконтрольные украинские предприятия производили высокотехнологичную продукцию для бурения нефтегазовых скважин и продавали ее за границу", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что значительную часть полученных прибылей российский бизнесмен направлял на финансирование научно-испытательных полигонов РФ.

В частности, на учебные центры РФ, где россияне испытывали собственную боевую авиацию и ракетное вооружение.

"Чтобы скрыть свой бизнес в Украине после полномасштабного вторжения, Сердюк пытался "переписать" свои предприятия на девятерых представителей подконтрольных коммерческих структур. Также он создал две новые фирмы в Сумской области и в одной из стран ЕС для нелегального вывода своих доходов из Украины", - рассказали в СБУ.

Во время обысков в офисах, производственно-складских помещениях и помещениях фигурантов в Киеве и Сумах правоохранители обнаружили: бухгалтерскую отчетность, черновые записи, а также мобильные телефоны и компьютерную технику с доказательствами незаконной деятельности.

"В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 2 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти), планируется сообщение о подозрении Сердюку и подконтрольным ему руководителям украинских коммерческих структур", - добавили в СБУ.

Активы россиян в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, в Украине, несмотря на российскую агрессию, продолжают существовать более 40 бизнесов, которые контролируют граждане России, свидетельствуют данные Опендатабот.

На днях Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста и конфисковал активы российского бизнесмена в виде контрольного пакета акций украинского банка. Речь идет о гражданине РФ, президенте российского футбольного клуба ЦСКА Евгении Гинере. Ему также принадлежали 88,89% акций "Первого инвестиционного банка" (PIN Bank).

В начале февраля стало известно, что детективы Бюро экономической безопасности Украины в соответствии с постановлением суда конфисковали почти 170 тыс. тонн железной руды ориентировочной стоимостью 1,8 млрд грн, что принадлежала российскому олигарху Алишеру Усманову. Отмечается, что в результате уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость компания россиянина нанесла ущерб бюджету нашего государства в размере более 118 млн грн.

Кроме этого, в феврале суд арестовал имущество жены Виктора Медведчука, которого подозревают в государственной измене, - Оксаны Марченко по подозрению в финансировании российских оккупационных группировок. Общая стоимость арестованных активов составляет более 5,6 млрд грн.

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