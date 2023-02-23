Россия вышла из сделки, которая ограничивала ядерные арсеналы США и РФ.

США не планируют наращивать свой ядерный арсенал и не видят у России возможностей делать это. Вашингтон хотел бы вернуться к обычному режиму взаимных инспекций ядерных арсеналов. Об этом заявила заместитель государственного секретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в интервью The Washington Post.

"Россия сейчас не в том состоянии, чтобы наращивать свой ядерный потенциал, и мы честно говоря, тоже не заинтересованы и не планируем делать этого", – заявила она.

По словам Нуланд, решение Кремля выйти из договора о стратегических вооружениях никак не повлияет на планы Пентагона по этому вопросу.

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"Мы ясно дали понять русским, что хотели бы вернуться к нейтральным инспекциям. Мы бы хотели провести переговоры и обсудить выполнение договора. Но он (Путин – ред.) решил отодвинуть этот переговорный стол", – заявила заместитель госсекретаря.

Также Нуланд отметила, что проведение взаимных инспекций в рамках ДСНВ было фактически прекращено задолго до формального отказа России от участия в договоре.

Отказ России от Договора по стратегическим вооружениям

В ходе своего выступления перед российским парламентом 21 февраля Владимир Путин заявил о своем решении приостановить участие России в Договоре о стратегических ядерных вооружениях. Этот договор предусматривал ограничения на производство ядерного оружия и вводил механизм взаимных инспекций ядерных арсеналов США и России.

В НАТО заявили, что сожалеют о решении Путина выйти из договора о ядерном оружии. Также Столтенберг отверг обвинения Путина о том, что в войне виноваты Киев и его западные союзники.

Президент Зеленский прокомментировал решение Путина сравнением России и террористов. По его словам, единственное отличие между РФ и террористами заключается в том, что террористы надевают маски, а в РФ не скрывают своих лиц.

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