Российская Козинка теперь мало отличается от украинской Клещиевки.

Россия сбрасывает авиабомбы на села Белгородской области, куда прорвались бойцы "Русского добровольческого корпуса". Соответствующие кадры, снятые с беспилотника, публикуют российские же Z-каналы.

В частности речь идет о селе Козинка, расположенном у самой границы с Украиной. Военный эксперт немецкого издания Bild Юлиан Рёпке, изучив одно из таких видео, пришел к выводу, что российская авиация действительно бомбит российское же село авиабомбами.

"На этом видео показаны массированные российские авиаудары по... России. Хотя враждебные режиму силы захватили лишь одну улицу в маленьком селе Козинка Белгородской области, Путин ответил жестокой силой, например, многочисленными планирующими авиабомбами ФАБ-500 с истребителей-бомбардировщиков", — пишет Рёпке.

На опубликованных кадрах также видно, что село к настоящему моменту практически полностью уничтожено, разделив участь сотен больших и маленьких сел на востоке и юге Украины.

Рейд российских добровольцев на территорию РФ

Как писал УНИАН, с 12-го марта отряды добровольцев "Легиона Свобода России", "Русского добровольческого корпуса" и союзных им подразделений повстанцев начали рейд в приграничные районы Курской и Белгородской областей РФ. Одной из главных целей этой операции они сами называют попытку стянуть на это направление как можно больше российской техники и людей с фронта в Украине.

Одновременно с проведением наземной операции наносятся удары по военным и промышленным объектам этих регионов. В то же время российская ПВО пытается наносить ответные удары по жилым домам россиян.

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