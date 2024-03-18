По словам "Фортуны", на сегодня в рамках операции было взять в плен 27 российских военных.

Подразделения российских военных из легиона "Свобода России", РДК и Сибирский батальон, которые воюют на стороне Украины, продолжают свою спецоперацию на территории РФ, сообщил в эфире телемарафона боец РДК Александр с позывным "Фортуна".

"Боевые действия продолжаются, динамика положительная, мы развиваем свой наступательный успех. Но об определенных выводах и планах поговорим позже. Уровень сопротивления врага понемногу растет. Туда стягивается и техника и живая сила. Но мы этого и достигаем, ведь одна из главных целей этой операции - это стянуть на защиту совсем незащищенной границы как можно больше техники и людей с фронта. И я думаю, что нам это удается", - говорит Александр.

Боец также добавил, что в рамках этой операции уже было взять в плен 27 военных РФ. Он отметил, что особого сопротивления от желающих уйти в плен - не было.

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"Им оказана медицинская помощь и они переданы Украине для пополнения обменного фонда. Все с ними хорошо, часть пленных даже смогла связаться с родственниками. Ситуация и для пленных и для тех, кто продолжает сопротивление одинакова. Людей отправляют на оборону, не сообщая им о том, что происходит в секторе, сколько нас там, какая техника задействована. То есть людей туда отправляют на некие мясные операции, люди приезжают не подготовленные и приезжают в серьезные боевые действия", - отметил "Фортуна".

По словам бойца, для гражданского населения областей, в которых подразделения проводят операцию, организованы гуманитарные коридоры.

"Коридоры работают в одностороннем порядке. Те гуманитарные коридоры, к которым мы призывали местное руководство, не работают. У нас есть информация, что власти РФ блокируют выезд гражданских из пограничных пунктов в направлении того же Белгорода. Людей просто не пускают на блокпостах. Наши гумкоридоры работают, желающих покинуть регион становится все больше", - говорит "Фортуна".

Рейд на территории РФ: что надо знать

Накануне выборов, бойцы добровольческих группировок РДК, "Свобода России" и Сибирский батальон, которые состоят из российских военных и воюют на стороне Украины, заявили, что пересекли границу с РФ.

Они заявили, что идут на выборы Путина и призвали местное население эвакуироваться для их же безопасности.

Затем, доброволец Легиона "Свобода России" Алексей Барановский заявил, что война перешла уже на территорию самой страны-агрессора. По его словам, в Курской, Белгородской областях сегодня идут действительно суровые столкновения.

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