Россияне в комментариях предполагают, что это была ракета от ПВО "Панцирь".

В городе Строитель Белгородской области упал разгонный блок российской ракеты. В результате инцидента пострадала женщина.

Как пишет ASTRA, чрезвычайное происшествие случилось утром 17 марта, но о нем молчали двое суток, прежде чем информация просочилась в СМИ. Объект упал на улице Троицкая, 8. Был поврежден дом и получила травмы одна женщина.

Вероятно, это была часть ракеты российской противовоздушной обороны. Ракета ПВО имеет устройство самоликвидации, поэтому на землю может упасть только ее разгонный блок. В российских пабликах появились фото кирпичного дома, в стене которого застрял объект, похожий на хвостовую часть ракеты.

Видео дня

Комментаторы отмечают, что на фото объект, похожий на разгонный блок ракеты ПВО "Панцирь-С1". Подобный случай был в ноябре 2023 года, когда разгонный блок "Панциря" пробил стену дома в Подмосковье.

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Как сообщал УНИАН, в Павловском районе Краснодарского края РФ упала неизвестная ракета. Вероятно, это произошло ночью, а видео с места событий в местных соцсетях появилось утром.

Место падения обнаружили между станицами Павловская и Атаманская. Власти официально эти данные не комментировали, но с утра перекрыли часть трассы.

Впоследствии в Краснодарском крае РФ упала ракета "Калибр". Один из российских военных экспертов идентифицировал ракету по видео.

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