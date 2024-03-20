Очевидец рассказал, что российские самолеты сбрасывают на села планирующие авиабомбы.

Россияне подтвердили, что села в Белгородской области бомбит российская авиация.

Об этом свидетельствует перехват разговоров местных жителей, опубликованный легионом "Свобода России". Во время разговора один из очевидцев рассказывает, что российские самолеты сбрасывают на жилые дома "большие бомбы".

"Ну, это наши большие бомбы сбрасывают. Поэтому гудит все... Планирующие бомбы сбрасывают", - рассказал россиянин.

"Мирные жители Белгородчины обсуждают, как ВС РФ бомбит их села. Кто бы мог подумать?", - отметили в легионе.

Операция российских добровольцев в РФ против путинского режима

12 марта в легионе "Свобода России", "Русском добровольческом корпусе" и "Сибирском батальоне" объявили о начале операции против путинского режима на российской территории. Как отметил боец легиона "Свобода России" Алексей Барановский, вторая фаза операции в РФ была намеренно приурочена к так называемым "выборам президента" в РФ, назначенным на 15-17 марта.

Повстанцы призвали жителей ряда населенных пунктов эвакуироваться, чтобы не попасть под обстрелы. На 14 марта легион "Свобода России" анонсировал начало второй фазы освободительной операции на территории РФ, во время которой "будут осуществлены решительные действия с воздуха, именно по военным объектам в Курске и в Белгороде".

16 марта стало известно, что рейд добровольцев в России продолжается. Так, представители батальонов, воюющих на стороне Украины, прорвались через границу России, заявив, что "ограниченная военная операция в Белгородской и Курской областях России продолжается".

Они опровергли заявления МО РФ об уничтожении РДК и сообщили, что захватили новую партию пленных из числа вооруженных сил РФ.

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