В одном из видео говорится, что попало по цеху автосварки.

В Белгороде во время обстрела получил повреждения цех российского предприятия "Энергомаш". Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

В сети уже опубликовали фотографии и видео, на которых можно увидеть множество обломков внутри цеха, а также поврежденную технику. Автор одного из роликов говорит, что попало в цех автосварки. Сообщается, что никто не пострадал.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал, что система противовоздушной обороны сбила на подлете к городу восемь воздушных целей.

"В Белгороде в результате падения обломков повреждены кровли на территории двух промышленных помещений и выбиты окна в одном из зданий учреждения здравоохранения. Также поврежден легковой автомобиль", - сообщил он в Telegram.

Война на приграничных территориях России:

Как известно, 12 марта в Легионе "Свобода России", "Русском добровольческом корпусе" и "Сибирском батальоне" объявили о начале операции на российской территории.

Повстанцы призывали жителей ряда населенных пунктов эвакуироваться, чтобы не попасть под обстрелы. Сегодня вечером в их Telegram-канале появился призыв к жителям Белгорода.

"Призываем жителей города немедленно покинуть Белгород или найти надежное укрытие из-за угрозы ракетно-артиллерийского обстрела! Мы наносим удары по военным целям, но в связи размещением военных объектов противника в жилом секторе могут пострадать гражданские", - написали они.

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