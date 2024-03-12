По словам Юсова, сейчас на территории РФ продолжаются ожесточенные боевые действия.

Украинская сторона не контролирует операции "Свободы России", "РДК" и "Сибирского батальона" на территории РФ, заявил в эфире "Радио свободы" представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.

"Речь идет о гражданах российской федерации. И да, легион "Свобода России", "РДК" и "Сибирский батальон" - это структуры, которые на территории РФ действуют автономно и независимо, выполняя свои общественно-политические задачи. В конце концов, они у себя дома. Это уже не первая операция этих подразделений на территории РФ. И сейчас речь может идти о совместных спецоперациях этих смежных подразделений на территории Курской и Белгородской областей", - сказал Юсов.

Кроме того, он сказал, что пока рано говорить о цели этой операции, но впоследствии о ней могут сообщить сами бойцы.

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"Что касается цели, то все эти подразделения ведут активную публичную деятельность и мы уже слышим заявления от них и будут еще. Думаю, они сами должным образом это прокомментируют. Сейчас известно об ожесточенных боевых действиях, об отступлении на отдельных участках оккупационной армии путинского режима", - рассказал представитель ГУР.

По словам Юсова, российские добровольческие группировки, которые выступают на стороне Киева, согласовывают с Силами обороны только те операции, которые происходят на территории Украины.

"На своей территории они могут делать все нужное и в данной ситуации отстаивать свои гражданско-политические права и освобождать свою страну от диктатуры. На территории Украины идет полномасштабная война уже более двух лет. И речь идет в том числе и о трофейном оружии и перетрофейном. Если же мы говорим о действиях в составе Сил обороны, то конечно, речь идет об украинском оружии. Никаких тайн здесь нет", - отметил Юсов.

На вопрос, почему эти подразделения могут свободно пересекать российскую границу, представитель ГУР ответил: "Здесь вопрос не к тому, как охраняют, а к тому, как отдельные подразделения планируют свои операции. И им удается, даже несмотря на то, что враг рапортует о том, что все защищено и под контролем - им удается снова и снова возвращаться домой и реализовывать свои задачи".

Спецоперация на территории РФ: что известно

Сегодня утром стало известно, что легион "Свобода России", "РДК" и "Сибирский батальон" зашли в Курскую и Белгородскую области РФ в рамках совместной операции.

Сообщалось, что они взяли под свой контроль пограничный населенный пункт Лозовая Рудка в Белгородской области, в Теткино Курской области продолжается стрелковый бой.

В легионе "Свобода России" заявили, что они "идут на выборы", а Сибирский батальон призвал россиян "игнорировать выборы".

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