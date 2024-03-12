Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в комментарии 24 Каналу прокомментировал заход легиона "Свобода России", РДК и Сибирского батальона на территорию России.
"Легион "Свобода России", РДК и Сибирский батальон на территории РФ действуют как самостоятельные подразделения, поскольку состоят из граждан РФ. Они, в конце концов, находятся у себя дома", - отметил Юсов.
Он подтвердил, что вероятно, сейчас происходит совместная операция данных подразделений на территории РФ.
Спецоперация легиона "Свобода России" и РДК в РФ
Сегодня утром стало известно, что легион "Свобода России", РДК и Сибирский батальон зашли в Курскую и Белгородскую области РФ в рамках совместной операции.
Сообщалось, что они взяли под свой контроль пограничный населенный пункт Лозовая Рудка в Белгородской области, в Теткино Курской области продолжается стрелковый бой.
В легионе "Свобода России" заявили, что они "идут на выборы", а Сибирский батальон призвал россиян "игнорировать выборы".