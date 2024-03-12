Юсов отметил, что они "у себя дома".

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в комментарии 24 Каналу прокомментировал заход легиона "Свобода России", РДК и Сибирского батальона на территорию России.

"Легион "Свобода России", РДК и Сибирский батальон на территории РФ действуют как самостоятельные подразделения, поскольку состоят из граждан РФ. Они, в конце концов, находятся у себя дома", - отметил Юсов.

Он подтвердил, что вероятно, сейчас происходит совместная операция данных подразделений на территории РФ.

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Спецоперация легиона "Свобода России" и РДК в РФ

Сегодня утром стало известно, что легион "Свобода России", РДК и Сибирский батальон зашли в Курскую и Белгородскую области РФ в рамках совместной операции.

Сообщалось, что они взяли под свой контроль пограничный населенный пункт Лозовая Рудка в Белгородской области, в Теткино Курской области продолжается стрелковый бой.

В легионе "Свобода России" заявили, что они "идут на выборы", а Сибирский батальон призвал россиян "игнорировать выборы".

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