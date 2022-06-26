Минобороны России отчиталось об ударах "высокоточным оружием по учебным центрам ВСУ".

Уже несколько дней подряд Россия усиленно бьет по украинским городам, не считаясь с жертвами среди гражданского населения. Представители российской власти, коллаборанты и жители России это приветствовали.

После бомбежек украинцев Минобороны России отчиталось об ударах "высокоточным оружием по учебным центрам ВСУ".

Бывший "регионал", коллаборант Олег Царев в Telegram заявил, что удар по многоэтажке и детсаду Киева является "демонстрацией силы" России.

"Обстрелы Киева пока больше похожи на демонстрацию. Россия демонстрирует свою способность ударить по любому объекту в Киеве", - высказался экс-нардеп-предатель.

Вслед за Царевым ракетные удары по украинской столице приветствовал тоже бывший нардеп, который сбежал в Россию и в настоящее время работает на кремлевскую машину пропаганды, Илья Кива.

Он заявил, что ракетная атака по жилым районам Киева якобы ответ на "удары" ВСУ по Белгороду и Брянску, оправдывая таким образом агрессию оккупантов.

Но самой примечательной оказалась реакция самих российских граждан, находящихся в России, в запрещенных в Украине российских соцсетях "Вконтакте" и "Одноклассники".

"Наши ребята делают огромные успехи в своих делах и совсем скоро от укрон**ков уже ничего не останется!" - пишет Милана Зарецкая из Екатеринбурга.

"Россия войны не начинает, она их заканчивает . Война там уже - больше восьми лет , по вине банд***фашистов там. Вот так", - считает Евгений Коршутин-Велесин из Южно-Курильска.

"А что делали наемники в детском саду. Приехали детишек повеселить?" - пишет россиянин Андрей Смирнов.

"Денацификация будет проведена до седьмого поколения, чтобы даже рагулята были в курсе, что русских убивать нельзя", - делится мнением русский пользователь Андрей Борода.

"Сами ударили по своим домам и проамериканские СМИ сразу отреагировали... По центрам принятия решений бейте", - считает Денис Юдин из Новокузнецка.

"Идёт освобождение Донбасса полным ходом. Демилитаризация Украины", - объясняет Евгений Кравченко из Высельков.

"Замечательно и ещё по Киеву по центрам принятия решений надо и по Раде, чтобы прекратить этот нацистский шабаш", - советует россиянин Сергей Смирнов.

"Красавцы, настоящие герои, каждый день я наблюдаю за их подвигами и восхищаюсь, ведь они реально помогают народу и делают всё, чтобы освободить территории", - благодарит Таисия Фролова.

"Что-то каждый раз мы все наносим удары по учебным центрам по стратегическим объектам, с такими новостями все центры уже давно должны были быть уничтожены, кажется нас на**буют...", - отметила Валентина Адмиралова из Ростова-на-Дону.

Ракетные удары по Киеву и другим городам Украины: актуальные данные

Утром, 25 июня, оккупанты атаковали украинские города с воздуха, земли и моря. Пока известно об ударах по Житомирской, Львовской, Черниговской области. Днепропетровская область - под артиллерийским огнем; на Хмельнитчине ракеты удалось обезвредить в воздухе.

Россияне целились преимущественно в военные объекты.

26 июня российские ракеты попали в жилой дом Шевченковского района Киева и детский сад.

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