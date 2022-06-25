В настоящее время известно об ударах по Житомирской, Львовской, Черниговской области. Днепропетровская область - под артиллерийским огнем.

Утром, 25 июня, оккупанты атаковали украинские города с воздуха, земли и моря. В настоящее время известно об ударах по Житомирской, Львовской, Черниговской области. Днепропетровская область - под артиллерийским огнем; в Хмельницкой области ракеты удалось обезвредить в воздухе.

Ракетный обстрел Житомирской области

С территории Беларуси враг запустил 24 ракеты по Житомирской области. По словам мэра Житомира Сергея Сухомлина, были обстреляны военные объекты в городе и окрестностях.

Погиб один военнослужащий, еще один получил ранения.

О пострадавших пока неизвестно.

Как писал Беларускі Гаюн, российские пилоты прибегли к хитростям: били с самолетов на беларуско-украинской границе, чтобы украинские силы не могли ударить в ответ.

Удар по Черниговской области

Около 5:00 субботы российские оккупанты нанесли ракетные удары с воздуха и земли по военному поселку Десна Черниговской области. Всего захватчики выпустили 20 ракет с территории Беларуси.

Известно о разрушении объектов инфраструктуры. Предварительно - без потерь.

Взрывы во Львовской области

Русские войска выпустили из Черного моря шесть ракет по военному объекту в Яворовском районе Львовской области, две удалось сбить.

В результате ракетного удара четверо пострадавших - один человек получил травмы средней тяжести, трое - легкой.

ОБНОВЛЕНО 10:17. Ракетная атака по Хмельницкой области

Во время воздушной тревоги утром 25 июня силами ПВО были сбиты две ракеты, сообщил глава Хмельницкого ОВА Сергей Гамал.

Падение обломков одной из них произошло в лесу Каменец-Подольского района. Раненых нет.

Обломки второй упали в саду на территории одной из общин Хмельницкого района. Погибших и травмированных нет.

Артобстрел Днепропетровской области

Оккупанты в очередной раз обстреляли Криворожский район из артиллерии. Под огонь попал частный участок; среди пострадавших-60-летняя женщина.

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