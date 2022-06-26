Ракета Х-101 является самой высокоточной и самой дорогой, которая есть на вооружении РФ.

Сегодняшний удар по Киеву, в результате которого пострадали мирные граждане, осуществлялся высокоточными и самыми дорогими ракетами РФ из района Каспийского моря.

Об этом спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал в эфире всеукраинского телемарафона.

По его словам, для сегодняшнего удара по Киевщине противник применил стратегическую авиацию из районов Каспийского моря.

"В районе Астрахани они взлетают, на вооружении у них основные ракеты, которые по нам запускаются – это Х-101. Она может летать на расстояние 5500 километров. То есть им к нам залетать необязательно. Им просто надо взлететь на воздух, выйти на боевой курс и выпустить ракеты", - сказал он.

Игнат сообщил, что предварительно сегодня было выпущено от 4 до 6 ракет, две из них были сбиты силами ПВО. Он уточнил, что ракета Х-101 – является самой высокоточной и самой дорогой ракетой, которая есть на вооружении РФ.

Спикер считает, что у противника много ракет на вооружении, но уже есть необходимость их экономить.

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