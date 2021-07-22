В России преподавателям Костромского автотранспортного колледжа выплатили премии от 50 копеек до 2,5 рубля.
Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Власти установили порядок выплат премии за стаж работы несколько лет назад, однако главный бухгалтер колледжа не начисляла их.
Прошлой осенью замдиректора пожаловалась в городскую администрацию.
Читайте такжеРоссиянин ударил в голову ребёнка из-за пакета чипсов (видео)"Чиновники согласились, что ситуация сложилась незаконная, но никаких выплат преподаватели колледжа так и не увидели", - говорится в сообщении.
На недавнем заседании Совета колледжа руководство утвердило выплаты педагогам: от 50 копеек за 5–10 лет работы до 2,5 рубля за двадцатилетний стаж.
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