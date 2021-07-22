Это назвали "стимулирующими выплатами".

В России преподавателям Костромского автотранспортного колледжа выплатили премии от 50 копеек до 2,5 рубля.

Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Власти установили порядок выплат премии за стаж работы несколько лет назад, однако главный бухгалтер колледжа не начисляла их.

Прошлой осенью замдиректора пожаловалась в городскую администрацию.

Читайте такжеРоссиянин ударил в голову ребёнка из-за пакета чипсов (видео)"Чиновники согласились, что ситуация сложилась незаконная, но никаких выплат преподаватели колледжа так и не увидели", - говорится в сообщении.

На недавнем заседании Совета колледжа руководство утвердило выплаты педагогам: от 50 копеек за 5–10 лет работы до 2,5 рубля за двадцатилетний стаж.

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Автор: Людмила Жерновская