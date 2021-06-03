Радостный иностранец украл у литератора телефон Xiaomi.

В России задержали карманника, подозреваемого в краже смартфона у писателя Александра Пелевина. Писателя обокрали 30 мая, когда он с друзьями отмечал победу на литературной премии «Нацбест».

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Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на МВД, был задержан 22-летний гражданин одной из среднеазиатских республик. По версии следствия, он бросился обнимать Пелевина, который как раз отмечал с друзьями в баре свой успех, а затем сел в машину и уехал.

После этого писатель обнаружил, что из его кармана пропал мобильный телефон за 15 тысяч рублей.

Как рассказал журналистам сам Пелевин, инцидент произошел около 3 часов ночи. Он и его приятели как раз вышли из бара и готовились попрощаться, когда к компании подошел радостный незнакомец.

Мужчина восторженно оценил костюм писателя и крепко его обнял. Иностранец быстро исчез, а Пелевин обнаружил пропажу телефона Xiaomi.

Помимо предполагаемого вора полиция задержали и его 21-летнего товарища, также иностранца, который увез его на машине с места преступления.

Задержанный имеет судимость за грабеж. Свою причастность к краже телефона у писателя отрицает.

Александр Пелевин 29 мая стал победителем премии «Национальный бестселлер» за роман «Покров-17».

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Автор: Дмитрий Захаров