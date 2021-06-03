В России задержали карманника, подозреваемого в краже смартфона у писателя Александра Пелевина. Писателя обокрали 30 мая, когда он с друзьями отмечал победу на литературной премии «Нацбест».
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Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на МВД, был задержан 22-летний гражданин одной из среднеазиатских республик. По версии следствия, он бросился обнимать Пелевина, который как раз отмечал с друзьями в баре свой успех, а затем сел в машину и уехал.
После этого писатель обнаружил, что из его кармана пропал мобильный телефон за 15 тысяч рублей.
Как рассказал журналистам сам Пелевин, инцидент произошел около 3 часов ночи. Он и его приятели как раз вышли из бара и готовились попрощаться, когда к компании подошел радостный незнакомец.
Мужчина восторженно оценил костюм писателя и крепко его обнял. Иностранец быстро исчез, а Пелевин обнаружил пропажу телефона Xiaomi.
Помимо предполагаемого вора полиция задержали и его 21-летнего товарища, также иностранца, который увез его на машине с места преступления.
Задержанный имеет судимость за грабеж. Свою причастность к краже телефона у писателя отрицает.
Александр Пелевин 29 мая стал победителем премии «Национальный бестселлер» за роман «Покров-17».
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