Сотрудникам входящих в ОСК "Адмиралтейских верфей" предложили службу в Украине по контракту с Минобороны с ежемесячной зарплатой в 300 тысяч рублей.

В государственной Объединенной судостроительной корпорации и на Лебединском горно-обогатительном комбинате миллиардера Алишера Усманова рабочим предлагают принять участие в военных действиях на территории Украины в качестве "добровольцев" ЧВК или контрактников Минобороны.

Об этом пишет The Moscow Times.

Пресс-служба "Металлоинвеста" Усманова категорически опровергает эти утверждения, в ОСК на вопросы о вербовке рабочих на войну в Украине не ответили.

Сотрудникам входящих в ОСК "Адмиралтейских верфей" предложили службу в Украине по контракту с Минобороны с ежемесячной зарплатой в 300 тысяч рублей, рассказал корреспонденту The Moscow Times один из рабочих питерского судостроительного предприятия. По его словам, 2 июня начальник одного из цехов вызвал 20 рабочих в кабинет и выдал повестки в военкомат.

"По какому принципу выбирали людей - непонятно, возраст разный. Возможно, вызвали только тех, у кого прописка Петербурга. За плечами у рабочих, насколько знаю, только армия", - рассказал рабочий, получивший таким образом повестку.

На следующий день рабочие пришли в военкомат Адмиралтейского и Кировского районов Петербурга. Это ближайший военкомат к Адмиралтейским верфям. Контрактов им не показывали, а все мероприятие было похоже на анкетирование.

"Вопросы задавали такие, на которые они и так знали ответы. Адрес проживания, когда служил, в браке или нет, есть ли дети, только в конце анкеты спросили: согласны на службу по контракту?", - сообщил рабочий.

"Адмиралтейские верфи" называют себя "центром неатомного подводного кораблестроения России". Совет директоров ОСК, куда входит предприятие, возглавляет бывший губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

Аналогичные предложения от руководства поступали рабочим Балтийского завода, который также входит в ОСК. Об этом The Moscow Times сообщили двое сотрудников питерского предприятия.

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