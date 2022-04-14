Несмотря на сокрытие в офшорах, в Германии все же определили владельца яхты Dilbar.

Федеральное ведомство уголовной полиции (BKA) Германии сообщило об аресте яхты под названием Dilbar, принадлежащей сестре российского олигарха Алишера Усманова.

Об этом говорится в сообщении ведомства в Twitter.

"Несмотря на сокрытие в офшорах, BKA определила владельца яхты Dilbar путем детального расследования. Это Гульбахор Исмаилова, сестра Алишера Усманова", - говорится в сообщении.

Поскольку Усманов фигурирует в подсанкционных списках Евросоюза, яхта может быть на законных основаниях оставлена в Гамбурге, как подпадающая под действие закона о санкциях, пояснили в ведомстве.

Американский Forbes в начале марта сообщал, что немецкие власти заблокировали яхту Dilbar через два дня после того, как Усманов попал под санкции ЕС. Яхта с конца октября 2021 года находилась на модернизации в Гамбурге.

Яхта семьи олигарха Усманова

Стоимость яхты Dilbar оценивается в $600 млн. Усманов купил ее в 2016 году у немецкой судостроительной компании Lürssen, которая строила яхту по индивидуальному заказу в течение 52 месяцев.

Это самая большая по водоизмещению моторная яхта, ее экипаж состоит из 96 человек, а длина судна составляет 156 м. На борту расположен 25-метровый плавательный бассейн, который является самым большим бассейном, из когда-либо установленных на яхте.

Яхта возглавила топ-25 самых дорогих суперяхт мира по версии издания Bloomberg.

Усманов считается приближенным к окружению Владимира Путина, мультимиллиардером.

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