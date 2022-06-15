Свидетели сообщили в правозащитную организацию, что чеченские силовики требуют взятки в размере от 450 000 рублей за откуп, чтобы не ехать на войну.

Жителей Чечни шантажируют похищением родных, пытками и другими методами давления, если те откажутся ехать воевать в Украину.

Об этом сообщает The Insider.

Оппозиционный чеченский блогер Хасан Халитов рассказал журналистам, что местные силовики похитили его брата и отправили на войну. В руководстве чеченской правозащитной организации Вайфонд сообщили, что такие обращения к ним регулярные.

"Нам даже сложно посчитать точное количество обратившихся. Многие настолько запуганы, что, едва получив ответ, стирают переписку и удаляют свой аккаунт. Пройдя через унижения и пытки, люди очень запуганы. Другие пишут из секретного чата в Telegram, где сообщения удаляются", - пояснили правозащитники.

Людей откровенно шантажируют: или едете в Украину воевать, или сядете в тюрьму по вымышленным причинам. Потенциального "призывника-добровольца" также запугивают пытками для их близких людей.

Свидетели сообщили в правозащитную организацию, что чеченские силовики требуют взятки в размере от 450 000 рублей за откуп, чтобы не ехать на войну.

Большинство, чтобы избежать пыток, все же едут на фронт, но также бывают и следующие ситуации:

"Страшно, когда посягают на честь мужа или его жены, сестры, дочери. Силовики приходят в дом, начинают приставать к женщине, раздевать ее. Для нашего менталитета это самое ужасное. Лучше умереть, чем быть таким униженным. После этого тебя и мужиком не сочтут. А для кадыровцев это обычная практика", - подчеркнули в организации.

По данным ГУР, во вторжении в Украину участвовало около 2500 боевиков из Чечни. Примерно 100 из них были убиты, 300 ранены, свыше 60 – бежали с Украины, бросая оружие и амуницию.

Напомним, что власти Чечни приостановили набор кадыровцев, у которых раньше были проблемы с законом.

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