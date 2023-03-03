В ЕС приняли решение "дожать" Путина и заставить его сесть за стол переговоров в выгодное для Украины время.

Российский диктатор Владимир Путин вскоре приползет в властями Украины, умоляя о мире, на фоне чрезвычайно плохой ситуации, которая сложилась в российской экономике. Ранее стало известно, что лидер РФ не готов идти на риски ради достижения своих целей в Украине.

Уже к лету у Кремля почти не останется денег поддерживать свою военную машину, прогнозируют аналитики Forbes. Такой вывод прокомментировал политтехнолог Борис Тизенгаузен в новом выпуске программы "Аргумент". По его словам, Запад действительно способен надавить на президента РФ, и даже где-то в ущерб себе, заставить его новыми санкциями закончить войну в Украине.

"Что может противопоставить Россия, кроме масштабной мобилизации? Ничего. Либо им нужно просить у кого-то оружие, ведь сами они не могут его производить в достаточном количестве. Поэтому принято решение "дожимать" Путина до пикового слабого положения и сажать его за стол переговоров", - сказал он.

Также Тизенгаузен прокомментировал "отчужденность" европейских лидеров, в частности, канцлера ФРГ Олафа Шольца и лидера Франции Эммануэля Макрона: если раньше они охотно шли на переговоры с диктатором, то теперь в ЕС принято единогласное решение - не разговаривать с Путиным.

"С ним будут разговаривать, когда он будет в максимально слабом положении", - сказал политтехнолог.

По его словам, сейчас есть два возможных сценария краха Путина: короткий и длинный. Все будет зависеть от ситуации на фронте: если контрнаступление начнется в марте, как прогнозирует западная разведка и международные эксперты, то - это один сценарий для Путина; а если линия фронта будет стоять на месте хотя пару месяцев - следует ожидать совершенно другого развития событий.

"Мне кажется, что Путин, если мы начнем контратаковать и отбирать обратно наши территории, то конечно же он будет принимать решение "договариваться" с Украиной", - заявил эксперт.

Напомним, что про "отмирание" российской экономики СМИ и эксперты начали говорить еще осенью 2022 года.

Прогноз Forbes по поводу Путина

Недавно стало известно, что Россия приближается к бюджетному коллапсу. Как подсчитали аналитики издания Forbes, ежемесячный чек военной машины Путина на поддержание войны в Украине в среднем составляет 9,5 млрд долларов. По состоянию на январь 2023 года военные расходы РФ составили 41 млрд долларов, доходы - 18 млрд долларов, а дефицит бюджета дошел до 23 млрд долларов.

При этом на 2023 год Путин заложил в бюджет расходы на оборону на уровне 12 млрд долларов в месяц. Аналитики пришли к выводу, что, с учетом таких расходов, российская экономика обвалится уже к лету 2023 года. Это не позволит лидеру РФ продолжать войну с Украиной.

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