Он использует большие потери среди "вагнеровцев" чтобы отвлечь население от российской армии.

Президент РФ Владимир Путин ищет "козлов отпущения", которых сможет обвинить в провалах в войне против Украины.

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (ISW). По данным аналитиков, Путин использует большие потери ЧВК "Вагнер", отчеты о плохом моральном состоянии и военных преступлениях, чтобы отвлечь россиян от худших проблем в Вооруженных силах России.

"Большая часть российского освещения боев за Бахмут сосредоточена в основном на больших потерях "вагнеровцев", что позволяет Минобороны РФ скрыть или преуменьшить другие потери российских сил", - отметили в отчете.

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По мнению аналитиков, Минобороны РФ сохраняет приверженность Путина, несмотря на сокрушительные поражения под Угледаром в начале февраля 2023 года.

"Несчастья основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, скорее всего, напугает других кремлевских чиновников, таких как глава Чечни Рамзан Кадыров, чтобы они уменьшили свои амбиции, чтобы избежать судьбы Пригожина", - добавили эксперты.

Как пояснили в ISW, Пригожин заслужил плохую репутацию из-за отношения к своим боевикам как к пушечному мясу, а его публичные мольбы о боеприпасах вряд ли сделают службу в рядах ЧВК привлекательной для новобранцев.

"Пока Пригожин видел в Бахмуте возможность получить рычаг влияния на Кремль и Минобороны РФ для реализации собственных коммерческих и политических целей, Путин использовал ЧВК "Вагнер", чтобы защитить свой режим от пагубных последствий мобилизации, которая существенно замедляет военные действия против Украины", - подытожили аналитики.

Потери "Вагнера" в войне

По данным США, за год войны в Украине "Вагнер" потерял ранеными и ликвидированными более 30 тыс. наемников.

Недавно сами боевики записали видеообращение об огромных потерях на фоне десятков трупов наемников. В ЧВК заявили, что ВСУ ежедневно уничтожают сотни их "коллег". Впоследствии глава "Вагнера" показал гору трупов своих боевиков, однако подчеркнул, что будет воевать "до конца".

Как сообщал УНИАН, в РФ безумно расширяющееся кладбище Вагнера.

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