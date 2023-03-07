После начала полномасштабной войны на агрессора было наложено беспрецедентное количество санкций, способствовавших приближению финансового кризиса в РФ.

За год полномасштабной войны Россия почти исчерпала лимит устойчивости к введенным санкциям, поэтому уже пора ужесточить ограничения.

Об этом говорится в исследовании KSE Institute "Год войны: оценка влияния санкций и план действий на 2023 год".

"За год полномасштабной войны Российская Федерация почти исчерпала лимит устойчивости к введенным санкционным ограничениям: торговый баланс РФ резко сократился, курс рубля падает, а дефицит бюджета растет. Теперь, когда экономика агрессора ослабевает, необходимо нанести новый санкционный удар", - сказано в исследовании.

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По данным экспертов, после начала полномасштабного вторжения России в Украину на агрессора было наложено беспрецедентное количество санкций, способствовавших приближению финансового кризиса в РФ, существенно сокративших доходы Кремля от энергоресурсов, а также изолирующих Россию от технологий и рынков стран с развитой экономикой. Усугубляются хронические проблемы российской экономики, что начинает влиять на способность России финансировать войну.

"Эксперты KSE Institute настаивают на дальнейшем усилении санкционного давления против России в 2023 году. Для того, чтобы нанести решающий удар экономике РФ, специалисты предлагают всеобъемлющий пакет мер, который поможет положить конец незаконному российскому вторжению в Украину", - говорится в сообщении.

Отмечается, что разработанный план действий имеет целью усилить эффект санкций и предусматривает три основных направления работы. Во-первых, это сдерживание России путем снижения верхнего предела цен на российскую сырую нефть с 60 до 30 долларов за баррель, запрета прямых продаж российского газа в Европу и введения дополнительных ограничений на другие товары российского происхождения (алмазы, уран, железную руду, стальную продукцию).

Во-вторых, изолирование России путем введения полных санкций в отношении основных компаний российской нефтегазовой отрасли, основных металлургических и горнодобывающих компаний, а также введение дальнейших шагов по ужесточению финансовых санкций (в том числе и против "Газпромбанка").

Третье направление – принуждение России компенсировать все убытки, причиненные незаконным вторжением в Украину, путем конфискации замороженных российских активов за рубежом и направления их для выплаты компенсаций всем украинцам, пострадавшим от российского вторжения, и финансирования послевоенного восстановления Украины.

По оценкам экспертов KSE Institute, указанные шаги позволят сократить российский экспорт еще на 70 млрд долларов, что значительно снизит сальдо счета текущих операций России, увеличить дефицит бюджета с 6% до 8-9% ВВП, а также ускорит сокращение ВВП РФ до 8%. Все это существенно усложнит дальнейшее финансирование военного вторжения в Украину.

Война в Украине и падение экономики агрессора

В марте 2022 года более 70 мировых компаний прекратили сотрудничество с РФ из-за вторжения в Украину.

заблокировали Россию: Apple Pay, Amazon, Cex Io, Etsy, Facebook (бан аккаунтов медиа РФ), Google Pay, Google Maps, Instagram (блокировка пропаганды), Paysera, Samsung pay.

Отменили участие России: Cannes Festival, Eurovision, Formula 1, FIFA, MOK, Mobile World Congress, NHL, а Adidas отказался работать со сборной по футболу.

27 июня 2022 года впервые за сто лет Россия объявила дефолт по суверенному долгу.

Самые богатые россияне потеряли 47 млрд долларов в течение 2022 года, и на конец года потери приблизились к 100 млрд долл.

По состоянию на 31 вгуста 2022 года из-за фантазий Путина об Украине 80% россиян остались без сбережений.

В декабре 2022 года российские акции показали самое большое в мире годовое падение.

По состоянию на 27 января 2023 года прибыль российских банков упала в 12 раз. Дефицит госбюджета агрессора стремительно растет.

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