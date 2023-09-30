Вражеские беспилотники ликвидировали подразделения ВМС ВСУ.

В Одесской области во время ночной атаки, которую российские оккупанты совершили по территории Украины, было сбито несколько иранских беспилотников-камикадзе.

Ликвидированы два БПЛА типа Shahed, говорится на странице Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в Facebook. По его данным, беспилотники уничтожили подразделения ВМС ВСУ.

"В Одесской области во время ночной атаки оккупантов силами и средствами Военно-морских сил ВС Украины были сбиты два дрона-камикадзе Shahed-136. Военно-морские силы вместе с собратьями продолжают защищать Украину от коварного врага!" - отмечается в сообщении.

Видео дня

Важные новости Украины насчет войны - сегодня это стоит знать

В ночь на субботу, 30 сентября, захватчики атаковали украинскую территорию беспилотниками Shahed. Тревога была объявлена в ряде областей, в том числе в Одесской и Винницкой.

СМИ писали, что на территории Винницкой области были слышны звуки взрывов. Позже местные власти сообщили, что на территории региона есть "прилет" в инфраструктурный объект. Информации о том, что кто-то погиб или пострадал при ударе со стороны противника, пока нет.

Вас также могут заинтересовать новости: