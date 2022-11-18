Предварительное очное заседание Совбеза с участием Путина было 21 еще февраля.

Президент Российской Федерации Владимир Путин впервые за время войны лично присутствовал на заседании Совета безопасности, а не включался по видеосвязи.

"Оперативное совещание Совбеза была организована в очном формате, хотя от начала пандемии коронавирус Путин традиционно проводил такие заседания с помощью видеоконференц-связи, за исключением больших заседаний Совбеза", - пишет пропагандистское издание РИА Новости.

По данным "Агентства", предыдущее очное заседание Совбеза с участием Путина было 21 февраля – тогда обсуждали "признание независимости" псевдореспублик "ЛНР" и "ДНР".

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"Спецоперация" России в Украине

С момента полномасштабного вторжения России в Украину в результате обстрелов российских захватчиков погибли десятки тысяч людей. В течение первых месяцев полномасштабной войны российская пропаганда объясняла вторжение в Украину терминами "демилитаризация" и "денацификация". Однако последний не прижился, поскольку русские его не понимали.

Позже в Совбезе РФ заговорили уже о "десатанизации" Украины, где якобы сейчас действуют сотни сект.

После начала полномасштабной войны публичные выходы Путина стали очень ограниченными. Как заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, Путин использует по меньшей мере трех двойников. Для большего сходства с главой Кремля им сделали пластические операции.

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