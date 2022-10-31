Буданов добавил, что ранее Путин использовал двойников в особых случаях, но сейчас это стало обычной практикой.

Президент России Владимир Путин использует по меньшей мере трех двойников. Для большего сходства с главой Кремля им сделали пластические операции.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов изданию "Daily Mail".

"Мы знаем о трех лицах, которые постоянно появляются, но сколько их (всего – ред.), мы не знаем. Они все делали пластические операции, чтобы быть похожими. Единственное, что их выдает, – это их рост. Это видно на видео и фото. Также жестикуляция, язык тела и мочки ушей, поскольку они уникальны для каждого человека", – отметил Буданов.

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По словам главы ГУР МО, ранее уже выявляли двойников путина. Они заменяли российского президента лишь в "особых случаях". Однако сейчас привлечение двойников – это "обычная практика".

Двойники Путина: что известно

Слухи о том, что президент России Владимир Путин использует двойников распространяются уже не один месяц. В Сети люди указывают на изменения на лице, в походке и даже в росте, когда на публику выходит "замена" Путина.

Генерал и экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж считает, что Путин использует своих клонов лишь при определенных обстоятельствах. В частности, во время проведения массовых мероприятий.

Бывший депутат Госдумы, юрист и правозащитник Марк Фейгин рассказал, что у президента России могут быть оперативные двойники. По его словам, выпускать двойника на публику очень рискованно.

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