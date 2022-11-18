По словам Эрдогана рабочие группы сделают необходимые технические, правовые и коммерческие оценки, чтобы как можно скорее "достичь общих целей" с РФ в создании турецкого газового хаба.

На девятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным обсудил предложение РФ создать хаб природного газа в Турции.

Об этом сообщила "Европейская правда" со ссылкой на канцелярию турецкого президента, отметив при этом, что по словам Эрдогана рабочие группы сделают необходимые технические, правовые и коммерческие оценки, чтобы как можно скорее "достичь общих целей".

Кроме того, Эрдоган обсудил с агрессором продление работы зернового коридора и необходимость дипломатических переговоров между Киевом и Москвой.

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Эрдоган заявил, что затягивание войны между РФ и Украиной повышает риски, поэтому важно возобновление дипломатических переговоров.

Он также отметил, что контакты руководителей российской и американской разведок в Турции играют ключевую роль в предотвращении неконтролируемой эскалации.

В чем ловушка для Путина:

Как сообщал Forbes, идея сделать из Турции газовый хаб, может оказаться ловушкой для Путина.

"Непонятно, сможет ли "Газпром" осуществить проект технически. У России только два относительно современных трубоукладчика — "Академик Черский" и баржа "Фортуна", а глубины в Черном море намного больше, чем в Балтийском... Политически такой проект возможен только при урегулировании с Украиной, но тогда проще и быстрее будет разблокировать транзит через Польшу по газопроводу "Ямал—Европа", - говорится в материале.

"Во-первых, проектирование и строительство любого нового крупного подводного трубопровода заняло бы годы, — объясняет Forbes старший аналитик "БКС Мир инвестиций" Рональд Смит. — Во-вторых, для последующей продажи этого газа в Европу, вероятно, потребуется политический прорыв. А в этом случае существует множество экспортных мощностей через Украину и газопровод "Ямал — Европа", также можно отремонтировать линии "Северного потока".

Как говорится в материале, проект расширения подконтрольного России и Турции южного транзита в Европу выглядит в худшем случае мертворожденным, в лучшем — малонужным, но так или иначе обойдется "Газпрому" в миллиарды долларов.

"Очевидно, просто переконфигурировать потоки внутри ЕС не получится, поскольку крупных газотранспортных перемычек между Северо-Западной и Южной Европой попросту нет", - заявил главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов.

Эксперт сомневается в нужности этого проекта, учитывая решимость стран ЕС отказаться от российского газа в самое кратчайшее время. "По факту российский газ остро необходим странам ЕС в ближайшие два-три года, а потом потребность в нем начнет резко ослабевать, — отмечает эксперт. — Да, Европа дорого заплатит за свой отказ от российского газа, но мы пока не видим готовности ЕС идти на какие-либо компромиссы с Россией в вопросах своего энергоснабжения".

Газовое предложение Путина:

13 октября 2022 года президент Турции встретился с Путиным в Казахстане, где они обсудили ряд вопросов, в том числе по транзиту российского газа.

Россия хочет экспортировать через Турцию больше газа, сделав из нее новый газовый "хаб", чтобы сохранить свое энергетическое влияние на Европу.

По словам Путина, Турция предлагает самый надежный маршрут для доставки газа в Европейский союз, а предлагаемая платформа якобы позволит устанавливать цены без политики. Глава Кремля сказал Эрдогану, что хаб будет "площадкой не только для поставок, но и для определения цены, потому что это очень важный вопрос".

Отношения России с Турцией:

Отношения с Турцией, членом НАТО, жизненно важны для России в то время, когда Запад обрушил на нее волну экономических санкций, от которых Анкара воздерживается. Вместе с тем, Турция отвергла действия России по попытке аннексии четырех украинских областей как серьезное нарушение международного права.

Эрдоган стремится выступить посредником между Москвой и Киевом и добился прорыва в июле, когда вместе с ООН заключил зерновое соглашение, позволяющее возобновить коммерческий экспорт украинского зерна из черноморских портов, которые Россия блокировала.

Российские официальные лица заявили, что готовы выслушать предложения Турции о проведении мирных переговоров с участием России и Запада.

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