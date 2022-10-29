Россия потеряла огромную часть своей экономики и всю контрактную армию в Украине, отметил Игорь Яковенко.

Президент РФ Владимир Путин не понимает, что происходит. Он спасает свою жизнь и потому "хватается за любую соломинку". А его окружение – в растерянности, приближенные к диктатору не знают, что делать.

Такую оценку происходящему в Кремле дал российский социолог и экс-депутат Госдумы РФ Игорь Яковенко после очередной бредовой речи Путина.

По словам эксперта, новая порция "бреда сивой кобылы" от главы Кремля – это диагноз его состоянию, тем, кто его слушал, а также его ближайшему окружению.

"Состояние путинского бункера, его окрестностей. Это растерянность, потому что они, правда, не знают, что делать. Путин действительно не понимает, что происходит. Он говорит о том, что все идет по плану. Но, видимо, планом было то, что Россия потеряла огромную часть своей экономики, Россия потеряла всю контрактную армию в Украине и сейчас теряет свою мобилизационную армию, – заявил Яковенко. – Путин не знает, за какую соломинку хвататься. Он сейчас на самом деле спасает свою жизнь. Вот этим он занимается".

Напомним, пресс-секретарь Европейской службы внешних дел Набила Массрали назвала последнее выступление Путина "оруэлловским".

Что происходит в окружении Путина: мнения экспертов

По мнению российского политолога Дмитрия Орешкина, приближенные к Путину уже между собой грызутся и делят власть.

Российский журналист Тимур Олевский уверен, что у окружения Путина общая цель, и это не победа над Украиной.