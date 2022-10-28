Агрессивные действия России будут иметь серьезные последствия для мира.

В Евросоюзе назвали вчерашнее выступление российского президента Владимира Путина "оруэлловским".

Об этом сказала пресс-секретарь Европейской службы внешних дел Набила Массрали, пишет Swissinfo.

Она заявила, что в высказываниях Путина неправильное - это правильное, правильное - это неправильное, истина - ложна, а ложь - истинна.

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"Для меня речь Путина не более чем "оруэлловская", - заявила Массрали в ходе ежедневной пресс-конференции Еврокомиссии.

Пресс-секретарь напомнила, что именно Россия ведет незаконную и неспровоцированную агрессивную войну против Украины, именно ВС РФ стоят за зверствами и военными преступлениями против мирного населения, а также именно Москва грубо нарушает международное право и Устав ООН.

Также она отметила, что действия России угрожают миру и безопасности не только в Европе.

Комментируя обвинения Москвы в том, что Украина якобы создает грязную бомбу, она напомнила, что у России есть история необоснованных заявлений, сделанных для того, чтобы скрыть свои действия. Например, заявления о якобы разработке Украиной биологического оружия.

"Как и прежде, Россия сейчас также не в состоянии подкрепить свои обвинения какими-либо доказательствами", - подчеркнул она.

Массрали заявила, что если бы не Россия, не было бы этой войны, а страна-агрессор может закончить ее в любой момент.

Обвинения РФ в создании "грязной бомбы"

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что глава Минобороны РФ расскавал о якобе подготовке Украины к применению "грязной бомбы".

Это оружие состоит из радиоактивного материала и взрывчатки. Его целью является загрязнение территории вокруг зоны взрыва радиоактивным материалом.

В США, Великобритании и Франции заявили, что обвинения РФ "прозрачно лживые".

МАГАТЭ, в ответ на приглашение Украины, согласились отправить инспекторов на осмотр двух ядерных объектов в Украине.

Украинский эксперт Александр Коваленко считает, что таким образом Россия анонсирует преступление с использованием "грязной" бомбы.

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