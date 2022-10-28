Путину нужно сохранить Шойгу, чтобы не стать целиком зависимым от одной группы влияния, отметил Дмитрий Орешкин.

Приближенные к президенту России Владимиру Путину уже между собой грызутся и делят власть.

Такое заявление сделал российский политолог Дмитрий Орешкин в интервью УНИАН.

"Путин – глава мафии. Но в этой мафии есть разные группы влияния. И в последнее время мы видим, как систематически усиливается группа влияния, которую условно называют "партией войны" (Патрушев, Кадыров, Пригожин и другие примкнувшие). Путин все сильнее зависит от "партии войны" и принимает ее правила игры. Но изо всех сил пытается сохранить некоторые противовесы, например, господина Шойгу. Неважно, как он сейчас к нему относится, важно, что Шойгу – противовес Кадырову и тому же Пригожину. Поэтому Путину нужно сохранить Шойгу, чтобы не стать целиком зависимым от одной группы влияния", – отметил эксперт.

То, что происходит сейчас в окружении Путина – тоже свидетельствует о плохой ситуации для российской армии на фронте в Украине, считает Орешкин.

"Партия войны" ножкой топчет и требует более суровых шагов. А на более суровые шаги у Путина нет возможностей, потому что все, что он мог, он уже использовал, кроме атомной бомбы. И если они не могут победить на поле боя, они хотя бы победят кого-нибудь на капитанском мостике тонущего "Титаника". Примерно такую интересную интригу мы с вами и наблюдаем – заявил политолог. – Конечно, они сейчас начнут друг друга "жрать". Это схватка за право рулить на тонущем корабле говорит о том, что они еще не понимают, что корабль тонет, они еще заняты тем, что друг другу глотки грызут. Путин это поощряет, потому что таким образом он обеспечивает свою власть".

Режим Путина слабеет: мнения экспертов

По мнению российского оппозиционера Геннадия Гудкова, "в бункере" в Путина не останется никаких сомнений в скорой победе над его режимом в России после освобождения Херсона.

До этого он заявлял, что в РФ уже начался раскол элит, на данный момент – по линии генералов. Тем временем россияне начали массово менять свое мнение о войне против Украины.

Еще один российский оппозиционер Дмитрий Гудков считает, что массовые и далеко не мирные протесты в России могут начаться только после того, когда в РФ расколются местные элиты.