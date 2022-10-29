Журналист убежден, что окружения Путина сейчас нет конфликта интересов.

На девятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину уже очевидно, что никаких признаков существования раскола внутри кремлевских элит нет.

Об этом в интервью Радио НВ заявил российский журналист Тимур Олевский.

"Если мы говорим об этой "элитной" истории, то я бы выделил две вещи. Во-первых, совершенно точно, мне кажется, надо перестать думать, что существует раскол элит. Я лично в него не верю. И никаких признаков того, что существует раскол внутри элит, я не вижу. Мне кажется, это очень ложное, опасное убеждение, которое может привести к неверным выводам. Люди принимают за раскол элит то, что на самом деле является просто борьбой за персональные интересы внутри всей этой системы", - заявил журналист.

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При этом журналист отметил, что окружение Путина преследует свои личные интересы.

"У Кадырова есть какой-то интерес в том, чтобы продолжать получать деньги в Чечню, контролировать регион и не прекращать получение дотаций из центра. И при этом желательно суметь переложить неудачи на фронте и гибель чеченцев на других людей... У Пригожина интерес продолжать копать в Белгородской области непонятно кому нужный окоп, чтобы осваивать миллиард рублей, выделенный Министерством обороны… Естественно, сейчас самый главный интерес у Пригожина — это продолжать зарабатывать деньги на продаже русских людей на войну. Это его новый бизнес", - заявил журналист.

Олевский отметил, что люди из окружения Путина могут спорить между собой, но это не является конфликтом интересов.

"Ситуационно между собой они могут спорить, лаяться и даже подставлять друг друга. Например, заводя уголовные дела в отношении заместителей и подчиненных. Но это не конфликт интересов, потому что вся эта история о том, чтобы система сохранилась, — это то, чего им хочется", - заявил журналист.

Раскол в окружении Путина:

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В то же время он отмечает, что у Путина еще много ресурсов.

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что смерть президента России Владимира Путина не будет означать быструю победу Украины в войне, но это будет ускоренная победа.

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