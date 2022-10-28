Президент РФ проигрывает в Украине, и потому создает "очередную страшилку", отметил Орешкин.

Проигрывая на войне в УКраине, президент России Владимир Путин всеми возможными путями демонстрирует, что он готов допустить любую катастрофу – экологическую или ядерную. Ему важно, чтобы Украина с Западом испугались и пошли на переговоры с РФ.

Такое мнение высказал российский политолог Дмитрий Орешкин в интервью УНИАН.

По его словам, запуская фейк о подготовке применения Украиной "грязной" бомбы, Россия создает очередную страшилку.

"Им (россиянам – УНИАН) важно встроить в контекст международного обсуждения эту тему. Они понимают, что на Западе им не поверят. На Западе подумают, что под флагом Украины эту ядерную бомбу может взорвать Шойгу или Путин. Но велика ли разница избирателю в Германии, во Франции, в Британии или в Греции, если радиоактивные нуклиды из атмосферных осадков выпадут на их территории? Откуда эти нуклиды? Российские они или украинские… Понятно, что россиянам важно, чтобы сама тема обсуждалась. И поэтому они говорят: "Украина готова", прекрасно осознавая, что все понимают, что готова Россия", – заявил Орешкин.

Как добавил политолог, разговор о тактическом ядерном оружии надоел и притупился, а вот "грязная" бомба – это что-то свежее и тоже страшное.

"Соответственно, логика такая: неважно, кто бросит бомбу – Украина или Россия. Хочет ли этого Запад? Нет. Тогда давайте сядем договариваться. Это знак того, что у Путина крайне плохие дела на украинском фронте. Ему нужны переговоры, – сказал Орешкин. – Путин понимает, насколько плохи у него дела. И эту "грязную" бомбу бросить могут. Могут взорвать плотину на Каховской ГЭС… В нижней части Днепра в течение недели будет наводнение, мало никому не покажется. В декабре или в ноябре наводнение – это экологическая катастрофа. Речь идет о том, что, проигрывая конвенциональную войну, Путин всеми возможными путями демонстрирует, что он может пойти на любую катастрофу – экологическую, ядерную. Ему неважно, важно, чтобы испугались и сказали: "Дяденька, только не взрывай Каховскую дамбу, только не взрывай АЭС, кому второй Чернобыль нужен?". "Ладно, не буду, – скажет дяденька. – Но тогда давайте переговариваться". Логика достаточно очевидная".

Фейк о "грязной" бомбе

Российские пропагандисты 23 октября начали распространять фейк о подготовке Украины к применению "грязной" бомбы.

Украинские эксперты отмечали, что, вероятно, таким образом Россия анонсирует свое очередное военное преступление.

По мнению военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, все эти заявления России о "грязной" бомбе, – дешевый шантаж, который все больше раздражает Запад.