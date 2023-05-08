Российская сторона пригласила на торжественное мероприятие лидеров стран СНГ.

Президент Армении Никол Пашинян по приглашению президента России Владимира Путина 8 мая приедет с рабочим визитом в Москву. 9 мая он примет участие в мероприятиях на Красной площади.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 8-9 мая совершит рабочий визит в Россию, сообщил в понедельник на своей странице в соцсети пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай.

По его словам, 9 мая по приглашению президента РФ Владимира Путина Токаев примет участие в параде, посвященном 78-й годовщине победы.

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Российская сторона пригласила на торжественное мероприятие лидеров стран СНГ, отметил Желдибай.

Президент Таджикистана примет участие в праздновании Дня Победы в Москве, он уже вылетел в РФ, сообщили в пресс-службе таджикского лидера.

Приглашение принять участие в праздновании Дня Победы в Москве получил и президент Туркмении Сердар Бердымухамедов. Принято ли приглашение, не уточняется.

Иностранные лидеры на параде в Москве 9 мая

Ранее сообщалось, что в РФ на праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы (9 мая), ожидается визит только одного иностранного лидера - президента Кыргызстана Садыра Жапарова.

Спикер российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков не ответил на запрос СМИ, может ли еще кто-то из лидеров других стран приехать в Москву к 9 мая.