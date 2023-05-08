Отмечается, что в Москве отменили традиционное шествие "Бессмертный полк".

День Победы в России обычно является "массовым празднованием" победы над нацистами во Второй мировой войне. "Кремлевская паранойя" внесла коррективы в "праздник".

Издание Sky News пишет, что экспозиция на Красной площади в Москве обычно включают "Бессмертный полк", куда родственники приносили фотографии близких, погибших на войне. Но существует "огромная обеспокоенность" тем, что, если граждане, чьи родственники погибли в Украине, сделают то же самое, это "раскроет всю полноту потерь России", сказал аналитик Шон Белл.

Региональные праздники также были сокращены из-за опасений появления диверсантов или атак украинских беспилотников.

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Обычно это одна из самых важных дат в российском календаре, особенно в контексте войны, когда Владимир Путин часто ссылается на советский опыт Второй мировой войны для своего вторжения.

Путин и высокопоставленные представители министерства обороны обычно посещают московский парад, который в прошлом включал танки, межконтинентальные ракетные установки и марширующие войска, а также эстакаду.

Отмены парадов на 9 мая в России - что известно

В России в этом году сократили масштабы празднования 9 мая. В 21 российском городе отменили парады на День Победы. При этом празднование отменили как в приграничных областях РФ, так и в самых отдаленных от фронта регионах.

Кроме того, пропагандистскую акцию "Бессмертный полк" отменили по всей стране, а также отменили традиционный прием Путина.

5 мая стало известно, что власти Москвы запретили использование дронов и начали глушить сигналы GPS в столице РФ, а силовикам раздают антидроновые ружья и бинокли.

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