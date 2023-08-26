Соответствующий указ был опубликован на официальном портале российских нормативных документов.

Владимир Путин обязал наемников "ЧВК Вагнер" и ряда других формирований принести присягу на верность России. Соответствующий указ президента РФ был опубликован сегодня.

Присягу должны принести участники "добровольческих формирований", отрядов территориальной обороны, а также работники "охранных" государственных предприятий, действующих на оккупированных территориях Украины.

"Введение Путиным обязательной присяги для сотрудников Вагнера и других частных военных подрядчиков было четким шагом, направленным на более жесткий государственный контроль над такими группами", – комментирует этот указ издание Reuters.

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Судьба "ЧВК Вагнер" после смерти Пригожина

По мнению многих аналитиков и официальных лиц, после гибели Евгения Пригожина "Группа Вагнера" перестанет существовать как значимая автономная сила, коей она была раньше. Такое мнение в частности высказывал советник главы ОПУ Михаил Подоляк, американский Институт изучения войны, аналитики Пентагона, британская разведка и другие.

Украинские пограничники сообщают, что вагнеровцы уже несколько недель постепенно покидали Беларусь и обратно не возвращались. Этот процесс продолжился после гибели Пригожина.

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