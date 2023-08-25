Преемник Пригожина вряд ли будет иметь схожие характерные черты лидерства, которые были присущи Пригожину.

Смерть главаря частной военной кампании "Вагнер" Евгения Пригожина окажет глубокое дестабилизирующее влияние на "вагнеровцев". Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter, ссылаясь на данные разведки.

Разведка отмечает, что 23 августа ровно через два месяца после мятежа группы "Вагнера", связанный с этой группой бизнес-самолет Embraer разбился недалеко от города Тверь, между Москвой и Санкт-Петербургом. Российские власти утверждали, что десять человек на борту самолета погибли, в том числе владелец "Вагнера" Евгений Пригожин.

"Пока нет определяющих доказательств, что Пригожин был на борту, и он известен тем, что принимал исключительные меры безопасности. Однако, весьма вероятно, что он на самом деле мертв", - сообщает разведка.

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"Смерть Пригожина почти наверняка окажет глубокое дестабилизирующее влияние на группу Вагнера", - отмечается в сообщении.

В частности, как отмечает разведка, его личные характерные черты гиперактивности, исключительной дерзости, направленности на результат и чрезмерной жестокости влияли на "вагнеровцев", и маловероятно, что преемник может с ними сравниться.

"Вакуум лидерства будет углубляться после сообщений, что основатель и полевой командир Дмитрий Уткин и начальник логистики Валерий Чекалов также погибли", - сказано в сообщении.

Гибель Пригожина - детали

Как сообщал УНИАН, вечером 23 августа под российским городом Тверь потерпел крушение самолет, в котором находился Евгений Пригожин.

По одной из версий, самолет Пригожина сбила российская ПВО. В то же время разведка США считает эту версию маловероятной. По мнению американцев, на борту могла быть бомба.

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