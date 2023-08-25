Смерть главаря частной военной кампании "Вагнер" Евгения Пригожина окажет глубокое дестабилизирующее влияние на "вагнеровцев". Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter, ссылаясь на данные разведки.
Разведка отмечает, что 23 августа ровно через два месяца после мятежа группы "Вагнера", связанный с этой группой бизнес-самолет Embraer разбился недалеко от города Тверь, между Москвой и Санкт-Петербургом. Российские власти утверждали, что десять человек на борту самолета погибли, в том числе владелец "Вагнера" Евгений Пригожин.
"Пока нет определяющих доказательств, что Пригожин был на борту, и он известен тем, что принимал исключительные меры безопасности. Однако, весьма вероятно, что он на самом деле мертв", - сообщает разведка.
"Смерть Пригожина почти наверняка окажет глубокое дестабилизирующее влияние на группу Вагнера", - отмечается в сообщении.
В частности, как отмечает разведка, его личные характерные черты гиперактивности, исключительной дерзости, направленности на результат и чрезмерной жестокости влияли на "вагнеровцев", и маловероятно, что преемник может с ними сравниться.
"Вакуум лидерства будет углубляться после сообщений, что основатель и полевой командир Дмитрий Уткин и начальник логистики Валерий Чекалов также погибли", - сказано в сообщении.
Гибель Пригожина - детали
Как сообщал УНИАН, вечером 23 августа под российским городом Тверь потерпел крушение самолет, в котором находился Евгений Пригожин.
По одной из версий, самолет Пригожина сбила российская ПВО. В то же время разведка США считает эту версию маловероятной. По мнению американцев, на борту могла быть бомба.