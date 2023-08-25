Они едут в Россию под видом предоставления отпусков, но в Беларусь не возвращаются.

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко отмечает, что количество "вагнеровцев" в Беларуси постепенно уменьшается.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о том, сказалось ли исчезновение главаря частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина на активности "вагнеровцев" на украинско-белорусской границе.

Демченко отметил, что на границе в целом ситуация по-прежнему полностью контролируемая, и с той стороны не фиксировалось "каких-то непонятных действий".

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"Но относительно пребывания российских наемников в Беларуси могу отметить, что еще до 23 августа, до тех событий, которые произошли в России, мы фиксировали, что количество российских наемников в Беларуси уменьшается. Не значительно, не быстро, но постепенно количество "вагнеровцев", которые находились в Беларуси, все же шло на снижение", - рассказал спикер.

Он добавил: "и теперь ясно, что с 23 числа их число также продолжает уменьшаться". Демченко отметил, что вообще после событий в России теперь по-другому нужно относиться к вопросу пребывания российских наемников в Беларуси.

На уточнение, куда именно перемещались "вагнеровцы" из Беларуси, спикер ГПСУ рассказал, что по их информации, они выезжали в Россию, в частности под видом предоставления отпусков. "Но в дальнейшем они не возвращались в Беларусь", - добавил Демченко.

Смерть Пригожина - что известно

Как сообщал УНИАН, вечером 23 августа под российским городом Тверь потерпел крушение самолет, в котором находился Пригожин.

По одной из версий, самолет Пригожина сбила российская противовоздушная оборона. В то же время разведка Соединенных Штатов Америки считает эту версию маловероятной. По мнению американцев, на борту самолета могла быть бомба.

В то же время Министерство обороны Великобритании, ссылаясь на данные разведки, отметило, что смерть Пригожина окажет глубокое дестабилизирующее влияние на"вагнеровцев".

Как отмечает разведка, его личные характерные черты гиперактивности, исключительной дерзости, направленности на результат и чрезмерной жестокости влияли на "вагнеровцев", и маловероятно, что преемник может с ними сравниться.

Разведка также отмечает, что пока нет определяющих доказательств, что Пригожин был на борту разбившегося самолета. "Однако весьма вероятно, что он на самом деле мертв", - говорится в сообщении.

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