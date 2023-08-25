Фесенко не исключает, что "Вагнер" разделят, и часть его структур перехватят бизнес-структуры или непосредственно Кремль.

Политолог Владимир Фесенко считает, что частная военная компания "Вагнер" сейчас фактически обезглавлена и там не осталось таких самостоятельных лидеров, которые смогли бы управлять этой компанией как самостоятельной структурой в дальнейшем.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос относительно того, что для "Вагнера" означает то, что их главаря Евгения Пригожина, вероятно, уже нет среди живых.

"Не только Пригожина. Очень важно, что и военный руководитель "Вагнера" Уткин тоже ликвидирован или погиб во время этой катастрофы. А это значит, что ЧВК "Вагнер" фактически обезглавлена. И там, на мой взгляд, не осталось таких самостоятельных лидеров, которые смогли бы управлять этой компанией как самостоятельной структурой в дальнейшем", - сказал Фесенко.

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Он пояснил, что Пригожин для "Вагнера" фактически был и бизнес-руководителем, который "обеспечивал финансирование, связи с разными заказчиками и главное – с Кремлем". "И он был, безусловно, политической "крышей". Кроме того, фактически был фронтменом, медиа-коммуникатором", - отметил политолог.

В то же время, добавил он, Дмитрий Уткин был военным руководителем. "И кстати, то, что именно Уткин руководил рейдом на Москву, - это добавляет аргументов версии о том, что это была месть – одновременно и Пригожину, и Уткину", - сказал Фесенко.

Говоря о последствиях для "Вагнера", он отметил, что склоняется к точке зрения Пентагона, что "как самостоятельная структура "Вагнер", скорее всего, уже существовать не будет".

"Его разделят, возможно. Часть структур "Вагнера" перехватят другие - или бизнес-структуры, или Кремль напрямую – для того, чтобы продолжить операцию в Африке, чтобы возможно, хотя бы частично использовать" вагнеровцев", например, против войны в Украине", - отметил политолог и добавил, что скептически относится к возможности использования" вагнеровцев " против Польши.

Так, считает Фесенко, в предыдущем своем виде "Вагнер" уже не будет существовать, и вопрос в том, как гибель Пригожина повлияет на дальнейшую внутриполитическую ситуацию в России.

Новости Вагнера

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 25 августа, спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко отметил, что количество "вагнеровцев" в Беларуси постепенно уменьшается. По его словам, такая тенденция начала наблюдаться еще до 23 августа, когда появилась информация о якобы смерти Пригожина.

Демченко рассказал, что" вагнеровцы " выезжали в Россию, в частности под видом предоставления отпусков, но в дальнейшем они не возвращались в Беларусь.

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